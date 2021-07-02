本日日本：縮水「Jumbo燒賣」　切開竟然有……

有過百年歷史的老字號橫濱餐館「崎陽軒」，最聞名的美食必選肉鮮多汁的「懷舊燒賣」，很受當地人及遊客歡迎，不少人專程到訪買外賣享用。而崎陽軒更將這款懷舊燒賣發揚光大，推出了大大件的「Jumbo燒賣」，靈感來自中國婚宴時的「大桃包小桃」，讓大家可以在婚宴等場合把大燒賣切開，再將內藏的正常Size「懷舊燒賣」（數量可按要求訂製，最少30粒起）分發給賓客享用，有子孫興盛的寓意。

最近， 崎陽軒決定將「Jumbo燒賣」普及化，推出了專給家庭享用的「Jumbo燒賣Mini」，簡單講就係「Jumbo燒賣」的縮水版本，高10cm、直徑達11.5cm，內藏22粒正常Size的懷舊燒賣，讓大家在家中亦可享受宴會時切開大粒燒賣的快感。至於JUMBO燒賣的「外殼」，同樣採用「懷舊燒賣」的肉餡製造，由外到內都可以食個痛快！分為在網上店舖購買的冷凍版本（可保存30日），及於崎陽軒分店購買的冷藏版本（可保存11日，須先預訂），各售3,500日圓（約HK$249）。