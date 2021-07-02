懶理老公投訴！熊黛林返內地拍戲搵番自信

名模熊黛林（Lynn）以代言人身份，出席在旺角舉行的醫學美容店開幕活動，森美擔任司儀，出席的還有名媛金鈴等。Lynn以Deep V白色貼身晚裝亮相，谷胸零肚腩，身材勁Fit，她透露剛從大陸返港，在大陸拍了兩部電視劇和兩部電影，有時日組接夜組，在橫店和上海兩地走，雖然辛苦，但好開心，笑言太耐沒有拍戲，驚大家不記得她。

她指期間有短暫返港一個月見兩個女，問會否驚兩個女不認得自己？她說：「有Facetime，佢哋成日問媽咪幾時返，我都眼濕濕。」又透露今次陪兩個女開學返幼稚園，只留港2個月又要走，笑言未同老公講：「佢未知，（老公會唔會詐型？）有詐型，上次我走佢已經叫唔好走咁耐，今次留2個月又走，佢會癲。」不過Lynn不想放事業，她說：「幾年冇拍戲，冇咗以前嘅自信，好多人都話我依家搵番自己事業個人靚咗，有番自信。（老公會唔會鬧㗎？）少少！（同佢約法三章？）冇乜，有叫我唔好太辛苦，驚我一個人搞唔掂，因為我做嘢就唔記得食嘢，擔心我呢樣。」育有一對孖女的她，揚言封肚唔再生，直言好辛苦才回復未生前身材，又自認年紀不輕，她說：「40歲啦！唔想再減肥，亦冇追仔壓力！」提到她有份擔任Viu TV《造美人》的節目評判，想鼓勵女仔要追求靚，大讚參賽女仔：「執完靚咗好多，唔同晒。」