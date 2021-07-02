馬鞍山運動真的很興奮！「智競」項目打卡必到

「運動電競籃球」考驗參加者的傳球及射球技巧，刺激又好玩。(胡振文攝)

夏天來到人人都想做至Fit男女，但烈日當空做運動都咪話唔辛苦！最近馬鞍山MOSTown新港城中心舉行的「MOST FUN運動電競挑戰站」主題活動，就讓大家在室內涼住冷氣鍛煉身體，而且全部項目俱由AME亞洲體育電競的專業團隊打造，即刻入場睇吓有咩玩先！

入場先映入眼簾的是「360°智能反應訓練架」，這個反應訓練架由美國引入，整個籠架近3米高，籠上設有多個反應燈，參加者需以最快速度按下指定數量的反應燈，以測試敏捷度、體感反應及體能耐力，玩法簡單卻甚富挑戰性，自問身手了得一定要挑戰！

另一個電競運動項目是「運動電競獨木舟」，這乃首部於香港登場的獨木舟遊戲，參加者需坐在仿真度極高的模擬獨木舟上出賽，於360度維多利亞港景致下自由撐船，在最短時間內找到屬於指定數量的旗幟即完成比賽。試玩左右擺手划船都幾攰，練耐力一流！

NBA季後賽進行得如火如荼，一眾籃球迷睇波後手癢的話，入場必玩「運動電競籃球」。參加者需要先把籃球擊向電視幕牆以獲得倍數積分，之後成功入籃得分便會倍增，愈遠投球得分愈高，於5分鐘內達到指定分數即達標！整個項目考驗大家的傳球及射球技巧，刺激又好玩。

若嫌以上項目太高難度，也可挑戰初階遊戲「贏在起跑線」，在指定起跑器上做出起跑預備動作，待倒數發出開跑聲後立即向前衝，電腦將顯示起跑速度，考反應又考身手，大人小朋友都啱玩！

除了運動電競項目外，場內仲設有5個以運動為主題的巨型打卡位，例如2米高「神級拳套沙包」、「粉色網球『牆』」、「零重力舉重」、「灌籃神射手」及1.3米高「浮誇玩味保齡球」，全部色彩繽紛，打卡一定呃到Like！

「MOSTown運動電競挑戰站」活動詳情

日期：即日至2021年9月5日

時間︰中午12時至晚上9時

地點︰MOSTown新港城中心L2天幕廣場 (港鐵馬鞍山站B出口)