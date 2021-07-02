索爆女主播　魅力傳播

喺日本有好多索爆女主播又靚女又好身材，成為男士們熱烈討論及注目嘅對象，佢哋仲唔會吝嗇身材，投身寫真界將火辣身段材及迷人魅力解放，就好似塩地美澄同薄井潮里咁，唔知大家鍾意邊個多啲呢？

成熟韻味

成日都話日本寫真界係一個充滿奇迹嘅地方，原因係寫真女優個個都擁有令人驚艷嘅火辣身材，同時兼具絕色美貌，即使年過三十，依然保養得宜，吸引力強，好似熊田曜子、華彩奈奈就係好例子，而塩地美澄隨年月增長，魅力亦同樣「升呢」！

今年38歲嘅佢，散發出成熟韻味，身材亦愈來愈弗，以前身上仲有少少肥肉，經過努力收身之後，條腰幼咗，但係胸前對G Cup巨乳依然體積驚人，而且肌膚嫩白，所以寫真業界稱佢為「東北No.1巨乳美女主播」。2006年加入秋田朝日放送電視台擔任主播工作，一做就做咗8年，直至2014年離開電視台，原因係要照顧病重嘅老父，兩年之後投身寫真界解放其驕人身材，近日推出嘅《look forward》就係最新嘅寫真DVD作品，同時亦有做電視節目主持及活動司儀，充分發揮大方得體嘅吐談技巧。

Profile

年齡：38歲

身高：5呎5吋

三圍：35G -24-35

風情萬種

今年31歲嘅薄井潮里，氣質溫文綺麗，予人一種知識分子嘅感覺。事實上，佢畢業於日本法政大學，畢業之後就加入東北放送電視台，而佢之所以立志做女主播，原來係同311大地震有關！

當時佢讀緊大學2年級，因為地震關係，一度停電而睇唔到電視，當佢睇到電視嘅時候，就睇到新聞主播報道災情消息，嗰刻令佢感覺到主播嘅工作相當重要同有意義，於是決定加入主播行列，做咗3年就轉做記者，之後投身寫真拍攝工作，原來佢自小嘅夢想係做寫真偶像。阿妹樣子標致，肌膚白滑又身材婀娜，胸前更加有對分量十足嘅F奶，喺寫真演出中表現得風情萬種、騷味十足，令寫真事業發展順利，更獲得「日本一色情女主播」外號！

Profile

年齡：31歲

身高：5呎4吋

三圍：34F-24-34

第1回合

鬥外在美

雖然薄井潮里嘅年齡細過塩地美澄，但係唔知點解外形睇落比較成熟，而身材方面，美澄明顯比潮里更為大波，基於波大者勝嘅審美原則，所以呢個回合美澄勝出！

第2回合

鬥稱號

日本寫真業界好鍾意為女優冠上不同稱號，以突出佢哋嘅賣點，而塩地美澄就有「東北No.1巨乳美女主播」之稱，至於薄井潮里都有「日本一色情女主播」外號，前者屬地區性，後者就屬於全國性，咁就梗係潮里勁啲啦！

第3回合

鬥露出度

喺寫真演出方面，薄井潮露出度唔算好高，相反塩地美澄就試過全裸上身，只用玉手遮住兩點，亦有全裸趴地大露玉臀同波邊，吸睛度高好多！

美澄冇得輸

塩地美澄自出道拍寫真以來，為觀眾帶來好多賞心悅目嘅寫真作品，狀態仲愈來愈好，至於薄井潮里嘅寫真作品唔算多，而且狀態唔係咁穩定，所以如果兩個揀一個，梗係揀美澄啦！