老婆出軌　丈夫冇眼睇

男人之所以去偷食，目的都係追求刺激，更有謂「男人去偷食，床上勁積極」。不過咪以為偷食係男人嘅專利，今次介紹嘅3套作品，都係從女性偷食嘅角度出發，而佢哋嘅表現比男人更加狼胎添！

心如鹿撞

偷食對象好多時發生喺近水樓台嘅人身上，睇過由Pure Taboo推出嘅《Shadow of a Doubt》，自然會有所領悟。由天后級脫星Krissy Lynn領銜演出，講佢同丈夫結婚多年，為咗搵人打掃豪宅，請嚟年輕型男做工人，卻估唔到對方居然百般挑逗，搞到Krissy Lynn心如鹿撞，同時佢發現丈夫同請番嚟嘅美少女女僕，竟然有多年姦情。為咗心理上得到平衡，佢同型男工人愈行愈近，最後更發展出肉體關係，不過原來呢一切嘅安排都係丈夫嘅陰謀！

夫妻寶典

一本報稱能令夫妻性生活變得美滿嘅書，居然真係有神奇作用，講緊嘅係由Bellesa Films製作嘅《First Times & Second Chances #3》嘅情慾故事，由四仔名導Jacky St. James執導，並搵嚟Abigail Mac、Emma Starletto、Alex Coal等美艷脫星演出，講述一班生活富裕嘅深閨怨婦，被丈夫冷落，有日佢哋獲得一本夫妻性生活嘅寶典，於是依照書中所講嘅方法去做，其中一項就係搵番初戀男友上床，雖然每個人有唔同嘅體驗，但最後真係令佢哋同丈夫變得恩愛，而且每晚都高潮迭起添！

興奮無比

偷食嘅重點在於偷，若然畀另一半發現嘅話，相信都係冇好結果，不過呢套由Blacks on Blondes炮製嘅《Cuckold Sessions #37》，卻帶嚟驚喜結局。由Eliza Ibarra、Payton Preslee、Richelle Ryan等脫星演出，故事講幾位人妻偷食之後，被老公發現，不過佢唔單止冇發火，連性無能都竟然不藥而愈，仲話睇住佢同另一個男人曳曳，體驗到無比嘅興奮！唔好問點解，反而四仔嘅世界就係咁奇怪，最重要睇得開心啫！

碟評

今次為大家推介嘅3套作品，都係屬於劇情類四仔，而講到結果最出乎意料，一定係《Cuckold Sessions #37》，事關點會諗到老公發現老婆偷食之後，竟然雄風再現兼開發出另類性癖呢！至於《First Times & Second Chances #3》嘅劇情相當有新鮮感，一本寶典令幾位人妻重拾性愛樂趣，最欣賞就係每人嘅結局都唔同，編劇嘅功力相當出色。講到最具電影感，首推《Shadow of a Doubt》，畫面精緻，人物角色嘅心理描寫亦相當深入，係套相當高質嘅作品。