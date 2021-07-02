林峯長袖衫褲開工熱爆皺晒眉　連詩雅險中暑

久未露面的林峯、周秀娜、連詩雅（Shiga）在烏溪沙拍攝邵氏劇集《黑金風暴》，拍攝交文件然後上車的戲份，身穿T恤配長褲的3人先試戲，見已為人父的林峯心情愉快，試戲時指手畫腳，又跟眾人談得興高采烈。到正式埋位時，他們補妝並着返長袖外套，拍完幾take後，在大熱天時下，他們已拍到大汗疊細汗，見林峯吹風扇抖涼，周秀娜就要用紙巾抹汗，之後他們齊齊坐在車上歎冷氣休息，期間又見Shiga揸槍影相留念。拍完此場戲後大家就走人，見到周秀娜熱到忍不住要半除外套散熱。

Shiga表示此劇已拍了4個月，為此劇首次經歷隔離：「新年嗰陣去咗內地隔離，拍咗2個月，之後返到嚟香港都拍咗差唔多2個月，依家就差唔多拍完。」講到首次與林峯及周秀娜合作，她表示很開心：「佢哋真係好好。（有冇見到林峯成個慈父咁？）佢本身都好Nice，好照顧身邊人，佢成日同周秀娜萬歲，請我哋食飯，我都想請，但成日畀佢哋搶咗，唯獨一次佢哋唔喺度，我哋去南生圍拍外景，我嗰日就有請大家食雪條。」她又透露在香港差不多日日都拍外景，有兩次更差些中暑，有工作員人員更真的中暑，故坦言拍此劇真是有血有汗。

連詩雅入不敷支

她亦透露劇中與黃浩然有感情戲，飾演重案組幹探的她又要男人婆上陣，笑言：「要Man啲，講嘢都要粗魯啲，呢排朋友都話我粗魯咗好多！但之前喺內地畀助手話我跑步太女仔，所以都要練番。」她又謂今次首次接觸動作戲，要開槍及打鬥，雖然有難度，但是新挑戰。問到男友陳家樂可有「詐型」她man了？她即怕醜笑言：「唔講，唔話你知。（你之前生日冇同佢慶祝？）唔話你知，我生日都要開工，剩係同公司圍內慶祝。」她又透露之後劇接劇：「之後要拍《旁觀者》。（咁忙咪冇時間拍拖？）呢個年紀要奮鬥工作，因為之前疫情真係損失慘重、入不敷支，所以想再拍多啲劇，都會拍到9月，希望之後再繼續接劇。」