【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿四壬子木破日

吉時：上午5時至7時、上午7時至9時、上午9時至11時

凶時：下午1時至3時、下午3時至5時

宜：掃舍、拆卸、治病

忌：嫁娶、開業、移居

幸運方向：坐南向北

幸運數字：4、5、7、0

幸運顏色：黃

【星座運程】

今日幸運星：天蠍座

白羊座

心浮氣躁，易與身邊人爭吵，出門易丟失財物。

金牛座

忙於處理突發事故，分身不暇，宜向熟人求助。

雙子座

理財策略要因應市場環境作調整，不宜太進取。

巨蟹座

對某件事有期待，內心患得患失，影響工作情緒。

獅子座

做事沒精打采，跟作息不定時有關，要注意休息。

處女座

財運一般，要仔細檢視日常開支，避免入不敷支。

天秤座

行事要按部就班，建議制定切實可行的理財目標。

天蠍座

人氣上升，利拓展人脈，可結識到投契的新朋友。

人馬座

易因理念不同陷入爭端，好好溝通才能取得共識。

山羊座

為了別人的事而費神，並出現自顧不暇的情況。

水瓶座

跟同事相處要有分寸，勿為雞毛蒜皮的事動氣。

雙魚座

工作順利得出乎意料，好好享受難得的空閒吧！

【生肖運程】

相沖生肖：馬

旺弱指數：（升）兔 事業旺

（跌）猴 人緣差

鼠

應付公務不費吹灰之力，表現得到上司認可。

牛

充滿自信，受周遭氛圍感染，工作格外投入。

虎

貴人助力強，心裏有好的構思就要立刻行動。

兔

工作一帆風順，不妨抽空與家人享受天倫樂。

龍

偏財運不錯，在人際關係下功夫，運氣更佳！

蛇

優柔寡斷將錯失機遇，有疑慮應向朋友求助。

馬

是日沖煞，感覺若有所失，宜清空一下思緒。

羊

人緣極佳，不管遇上甚麼困難都能化險為夷。

猴

勿多管閒事，否則有可能陷入人際關係危機。

雞

桃花旺，易吸引異性眼球，已婚者務必自律。

狗

人氣上升，出席社交場合可進一步累積人脈。

豬

做事不能畏首畏尾，膽大心細才能抓住機遇。

【暢所欲玄】（占星師Ida）

為何星座相同，個性卻截然不同？

ERROR成員193人氣急升，作為公眾人物的他，多次語出驚人，但原來他的太陽星座是在謹慎的山羊座。山羊座是以實力取勝，雖然193態度看似輕佻不認真，但作為一個藝員，演技就是一切，只是一個細微的舉動都可以帶來連串影響，或者這就是山羊座的生存方式。193的星盤，除了太陽在山羊座之外，還有水星、土星、天王星和海王星，其個性是非常現實呢！（因為沒有準確的出生時間，所以沒有上升星座和月亮星座。）

大家毋須深究為何一個山羊座會有這樣串爆的言論？反而跟193同年同月同日生的隊友梁業肥仔，個性截然不同。為甚麼同樣星座的人，會有這樣大的分別？

193和梁業這個例子，最大可能是上升星座不同。上升星座和外表有關，所以一個較高一個較肥，很明顯受了影響；此外，占星學除了星座外，還有行星和宮位，有沒有聽過太陽在第一宮、第二宮之類的專業用詞？行星就是星盤中的主角，星座就是行星所演繹的方法，而宮位就是這些不同角色的故事所發生的場景。試想像一下，10粒行星x 12星座 x 12宮位會有多少個可能性？就算是同年同月同日生，一樣的行星但坐落不同宮位，結果就不一樣，所以不要以為占星是很簡單，是概括的統計學，要真正了解占星其實並不容易呢！