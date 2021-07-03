半年減27磅　林青霞公開收身大法搣甩「美人軚」

靚絕中港台的「大美人」兼金馬影后林青霞，婚後一直長居香港，有見老家台灣受疫情肆虐，她一直跟當地的朋友打聽最新情況，更希望雨過天青，疫情盡快過去回復正常外，現年66歲的她，說向來以赤子之心來對待變幻的世事。她說：「對於生命，我永遠保有一顆赤子之心，對於未來，我永遠抱有希望，認為機會隨處在，只等有心人。活到六六大順是我最自在、最開心、最不計較的年齡。」

疫情給林青霞的生活有何改變？原來她多了「水餃仙子」的封號：「有的朋友不出門，我們在家做餃子、茶葉蛋等長期分給好多好友，餃子做了幾千個，茶葉蛋做了幾百個，金燕玲一想吃我家的餃子，就說：『水餃仙子，可不可以送點餃子過來？』家人天天一桌吃飯，在緊張的時氛圍裏存在幸福感，也是一種特別感覺。」而她也不忘粉絲，幾乎每天保持互動，認為建立多年的情誼，難能可貴。

「大美人」如她一樣也有煩惱，她自爆曾一度胖至68公斤（約149磅），腰間多了一個「美人軚」，故花了半年時間減了12公斤（約27磅）。她說：「我不是美食家，只是愛吃花生米、花生醬、麵食、消夜，太胖時不願拍照，衣服愈穿愈大，以前的衣服都穿不下了。張叔平警告我不要再買像大肚婆的寬鬆長裙了，雖然我不介意，但是我的朋友受不了。我抓着腰部的救生圈都覺得可笑，女兒為了我的健康常勸我減肥，我也認為這樣下去太過分，於是下定決心，天黑睡，天亮醒，聖誕節後開始飲食節制，少油少鹽、不甜、不零食、不消夜、少澱粉、多運動。」

追求健康的林青霞，行山、打乒乓球、打羽毛球等都是近來最喜愛的活動，每天至少有1小時的運動，她說：「打乒乓球可運用到腦部不常使用的地方，不單能促進血液循環，讓皮膚吹彈可破，更能預防老人癡呆。」她說有次行山時一度把口罩拉下，有跑步的路人見狀，即向她大喝：「戴口罩！戴口罩！」說到凍齡的秘密，她卻笑言叫大家不要學習她：「因為我是晚睡晚起，三餐不定時，不吃維他命及保健品，又不敷臉，可能我是山東人基因好，抗折騰。老不老，美不美，我不在乎，這是人生一部分，是自然定律，沒甚麼好怕，你不接受也要接受。」