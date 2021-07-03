東方日報C1：古天樂女團網民率先爆！周梓倩嗲精上位

影帝古天樂捉緊韓團熱潮，打造中韓女子組合SKYLE，日前只公開女團Logo，故作神秘，抄足韓團傳統造勢的做法！雖然4位成員稍後才會揭面紗，但有網民搶先公布，透露其中2位成員是曾經嗲爆吳亦凡的「小腰精」周梓倩及同公司的鄰家女孩姚依凡。

人氣勁爆的男團MIRROR深受港迷歡迎，反觀女子組合就逐一消失，在ViuTV籌備《全民造星IV》選拔「女版MIRROR」之時，古天樂旗下韓國娛樂公司「Good Luck Entertainment」亦睇中韓團熱潮及飲「頭啖湯」，上月底宣布會打造中韓4人女團SKYLE，並將於本月正式發表新曲。

SKYLE未出道先搶代言

SKYLE的造勢程序跟足韓團傳統，率先在各大社交平台公開組合標誌，保留神秘感，4位成員的身份就要待7月7日才會正式公布。組合名稱是「(S)how the (K) inetic & (Y)outh (L)eading a new (E)pisode」的縮寫，意思為「青春的起動、開啟及完成K-POP新篇章」，成員都接受超過4年以上的訓練期，平均年齡為20歲，平均身高為1米70，唱功、舞蹈及外貌都要「超班」，備受期待。據知SKYLE尚未正式出道已獲廣告商簽約，成為不少年輕服裝及耳機品牌的代言人。

選秀常客機心重？

有網民猜測成員包括曾參加內地真人騷《青春有你2》的周梓倩（Jennifer）及姚依凡（Eva）。22歲的Jennifer在上海出生，擁有一雙長腿及小蠻腰，5年前參加內地選秀節目《加油！美少女》，同年12月以女團ACEMAX-RED（火力紅組合）身份出道，在團中負責Rap，之後曾隨組合參加韓國選秀騷《The Unit》，又參加過周星馳「美人魚」選秀節目《星星美人魚》。在內地社交網擁有近250萬粉絲的她熱衷於參加選秀節目，在《青春有你2》及《中國新說唱2020》都有她的身影，節目中更「嗲精」上身，向《中》主持吳亦凡撒嬌，有粉絲直指她外表清純，內裏則充滿機心：「希望吳亦凡沒事，這娘們兒看着不像好人啊！」她在節目中頻頻發功，導師張靚穎為她拉票時，她突然勾腳扮可愛，在場的潘瑋柏有樣學樣，她即扮委屈，嗲聲嗲氣說：「他們模仿我！」

至於與Jennifer屬同一經理人公司的Eva今年22歲，在雲南出生，但在《青春有你2》表現不算出眾，風頭不大，內地社交網只得38萬粉絲。單眼皮的她外貌及笑容甜美，散發鄰家女孩的氣息。

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