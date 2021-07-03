拍完《大叔的愛》「有喜」！張紋嘉宣布孖男友同居

前組合HotCha成員張紋嘉（Crystal）喺ViuTV新劇《大叔的愛》中，飾演Edan（男子組合MIRROR成員呂爵安）嘅大肚家姐「田一雄」，可以同兩位男神朝夕相對齊拍劇，佢梗係開心呢，佢話「細佬」Edan優點多多：「其實我同Anson Lo（男子組合MIRROR成員盧瀚霆）對手戲多啲嘅，不過我就覺得Edan個人好樂觀、成日都好開心，成個人好正面，同埋佢同Anson Lo兩個都好勤力，好似有時拍劇有啲休息時間或者放假，佢哋就去拍廣告，就算拍劇時有少少時間，佢哋就練舞，因為拍劇嗰陣，佢哋要準備開演唱會，不過佢哋咁忙都唔會有怨言。」

至於佢鍾意Edan定Anson Lo多啲？她就哈哈笑，要視乎點邊個出發點，如果話舞台上嘅表演者，佢一定揀Anson Lo，因為貪佢夠型：「一跳舞就好正」，如果揀男朋友呢，佢會選貼地嘅Edan：「佢好有親切感，所以好鍾意睇佢做戲或綜藝。」最後仲補話其實兩個都鍾意。

劇中佢扮大肚婆，而現實生活佢都有喜事，就係搬新屋同舞台劇演員男友林子傑展開同居生活，近期就為裝修事而「癲咗」：「都搞咗成3個月都未得，可能疫情關係，訂嗰啲櫃喺外國送唔嚟香港，我哋又想自己搞清潔，希望7月中，我生日之前可以入到伙啦，不過我都唔慣，因為住慣市區，但依家係北區。」

佢又話係第一次正式扮大肚婆拍戲，唔知係咪劇組睇相，以為佢生得高大，所以幫佢安排咗一個過大Size嘅假肚畀佢，搞到佢腰痠骨痛：「因為個肚真係好大、好重。」