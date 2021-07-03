健康好味又環保　百老滙在盛夏帶來綠色飲食生活

【營業資訊】全球疫情超過一年多，依然像陰霾一樣揮之不去，人們發現最為重要的不只是財富，還有自己和家人的健康。要有健康體魄，除了勤於運動之外，健康飲食習慣更為重要，就在這個夏天一起 Go green ，全家人一起培養健康體魄吧！

如果說「病從口入」，那相反的「健康」一定也是從飲食開始吧。綠色的飲食生活不止於天然有機，隨着科技進步，即使是植物也能模擬出由動物製作的食物的味道和口感，甚至具備相同甚至更高的營養價值，在為自己的健康而飲食之餘，還能為地球的健康而出一份力。

由即日起至11月30日，百老滙就跟大家一起 Go Green，推廣期內在百老滙購買指定型號電子產品，即贈送 Adidas、Green Common 和 Sofina 等品牌禮品，立即體驗綠色生活。

OmniPork® 新豬肉系列成為熱門食材，由 Green Monday、加拿大的食物科技公司研發，以全植物性材料製成，能模擬出餐肉和肉絲等肉食產品，甚至比真正豬肉更能滿足人體的營養需要。不僅不用殺生，而且食材非基因改造、無添加激素及抗生素，低飽和脂肪及膽固醇，在享受美食同時也能更健康。

說到健康飲食，很多人都耍手擰頭，因為印象中健康食品幾乎等同於不好吃。但 Green Common 的健康素食零食就兼顧了美味和健康，成分天然，低卡、不含反式脂肪及防腐劑，例如健康零食薑汁分享組合就包括了羽衣甘藍脆片(刁草) 、車打泡芙、天然薑汁和白松露薯片，不單有機、無麩質及擁有純素認證，而且非基因改造、無反式脂肪，而其他零食組合亦同樣注重天然和有機，就算是吃零食也可以吃得更健康。

要做到極致的綠色，當然不只是食物本身要天然和健康，就連包裝本身也要環保。百老滙今次送出的Green Common 的零食包裝用上#INVISIBLEBAG，由水溶性物料所造，只需將80度以上的熱水倒在包裝袋上數分鐘後便能煮溶，沒有任何塑膠成分，可完全溶於水中，甚至可用作堆肥，對環境無毒無害，自然可減低對海洋和環境造成的傷害，減少污染地球。更多禮品詳情，請向店員查詢。

百老滙分店地址查詢熱線：3144 1889

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