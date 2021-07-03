「蜘蛛仔」Tom Holland與Zendaya車廂熱吻公開戀情！

憑漫威超級英雄「蜘蛛俠」一角上位的英國25歲男星Tom Holland與24歲女拍檔Zendaya，前日（1日）被狗仔隊影到在車廂內熱吻，正式公開戀情！

當時Tom駕着車與Zendaya於洛杉磯兜風，正當車輛駛至紅燈時他們被影到情不自禁咀嘴，而一臉冧樣的他更撫摸女方下巴。他更被影到已「見家長」與Zendaya及其母親Claire Stoermer 出入大宅。

查實自從他們於2017年的《蜘蛛俠：強勢回歸》（Spider-Man: Homecoming）中合作之後，他們已傳過戲假情真撻着。不過他們一直未有回應緋聞。2019年，雙方各自有戀情。Tom與青梅竹馬的女友Olivia Bolton及女星Nadia Parkes先後拍過拖。而Zendaya就與《毒癮女孩》（Euphoria）的拍檔Jacob Elordi拍拖。

今次已非首次有男女主角因拍攝《蜘蛛俠》後撻着，之前杜比麥佳亞（Tobey Maguire）與姬絲汀鄧絲（Kirsten Dunst）因合作2002年的《蜘》拍拖，而2012年另一「蜘蛛仔」安德魯加菲（Andrew Garfield）亦因與愛瑪史東（Emma Stone）合作完《蜘蛛俠：驚世現新》(The Amazing Spider-Man)後相戀。