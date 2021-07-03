天后減肥奇招大晒冷！濱崎步靠食貓糧Keep Fit

女人出名要靚唔要命，視減肥為終身事業，喺樂壇唔少天后級歌手為Keep Fit絞盡腦汁，各出奇招，務求以最佳嘅狀態演出，將最好嘅一面展現畀歌迷。

濱崎步火速收身

日本樂壇天后濱崎步早前產後復出開騷，產後兩個月已火速收身，大晒蛇腰，狀態大好！其實過往不時忽肥忽瘦嘅佢，曾經透露過自己嘅減肥大法，當中最令人估唔到嘅係，佢竟然試過靠食貓糧減肥，因主打低脂肪、低熱量，最後仲成功將體脂肪降低到只有15%，遠低於正常女性嘅25%。不過當然醫生唔會贊成大家咁做啦！

除此之外，佢仲有唔少保養身材嘅方法，好似佢會定期整骨，因成日着高跟鞋挑戰高難度舞蹈動作，令雙腳同脊椎長期造成歪斜或是移位，因此佢會定期請整骨師幫佢調整，預防骨盆歪斜所造成嘅小腹問題。佢又會定期浸岩盤浴，可以幫助新陳代謝、消除水腫、排出毒素，也有改善腰痠背痛的功效。當然唔少得控制飲食同做運動，佢為咗維持身材平常都會避免外出食飯，喺屋企煮清淡嘅食物，加上每日去跑步、游泳、做Gym增加肌肉量，令佢可以喺有限嘅時間內變瘦。

蕭亞軒食火鍋減肥

台灣天后蕭亞軒擁有惹火身材，佢出道嗰陣曾因為腿粗，而自嘲係只肥下半身嘅「梨形身材」，但近年佢以經將粗腿逆轉，變成好似超模嘅美腿！自稱「吃貨」嘅佢原來用咗火鍋減肥法，由於一餐熱量只有400卡路里，成功喺2個月瘦近15磅，保持Fit爆身形！佢話火鍋以紫菜或番茄等清淡湯底為主，可選擇食油脂含量較低嘅海鮮或雞肉，避免食牛肉，再配以蔬菜一齊食，有助減收多餘油份！但最重要嘅係唔可以點醬油，同埋唔可以食冬粉、米粉、公仔麵等吸油食物，唔係只會愈食愈肥！

佢每日起身會先飲2杯水，再飲1杯牛奶，特別提醒女仔記得要多飲水、補充維他命同膠原蛋白，尤其飲魚湯同雞湯，有豐富嘅膠質就係佢嘅最愛。加上佢會每日做健身，一開始先慢跑45分鐘，之後做局部訓練，仲強調運動後要拉筋，令身體線條變得更靚！

容祖兒「揀飲擇食」

天后容祖兒向來都凍齡有術，平時活力十足，完全唔似已經41歲！出道嗰陣有點微胖嘅佢，到依家身材Fit到漏油，原來佢嘅Keep Fit大法，就係全靠「揀飲擇食」，仲會自製健康餐同飲品。佢從來唔會因減肥節食，反面係會揀嚟食，最緊要食得清淡。

佢推薦食灼菜再配搭魚肉同雞肉，保持均衡飲食。佢話過自己會用「慢煮棒」嚟煮雞肉，比起減肥人士最愛嘅白烚雞胸好食得多，因低溫慢煮可以用較少油，同時令肉質更嫩滑亦可以避免營養流失。佢仲會自製健康早餐，好似會食生果、同2塊全麥麵包，以及1杯牛奶，咁樣有飽肚感之餘，又有豐富纖維，同埋攝取每日所需嘅蛋白質同鈣質。佢又會自製低卡水果奶昔，好似一杯佢炮製嘅「粉紅色奶昔」咁，只需要將草莓、香蕉、牛奶放入果汁機攪成汁即可，既好睇又帶來飽肚感的代餐，非常適合減肥嗰陣飲。

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