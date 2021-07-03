真．羅浩楷現身！談笑風生戰頸椎彎曲　當年搞笑有壓力

早前港姐舉行面試，其中一個超有佛相的面試者利愛安，因說了一句：「I come from Tung Chung.」加上跟資深演員羅浩楷撞樣，故被封為「東涌羅浩楷」，成為全城熱話。有「扮嘢王」之稱、尤其模仿林子祥及呂奇更是維肖維妙的羅浩楷，自2015年拍竣劇集《東坡家事》後，至今已消失幕前六年，究竟他的近況如何？主持網上節目《老友鬼鬼傾吓偈》的藝人鄧英敏，最近邀請相識逾半世紀的羅浩楷接受訪問，大談昔日在娛樂圈的苦與樂。

在片中見羅浩楷因頸椎問題未能坐直，不過精神不錯，更不改其談笑風生的本色。1967年考入國泰電影公司並成為首屆訓練班學員的他，說台灣男星秦祥林、資深演員劉江等是他的同學，他說：「嗰時17歲，睇到報紙廣告，媽媽帶我去登記，喺四千幾人挑選廿幾個出嚟，當時我細個，都靚仔㗎！有樣嘢好輸蝕，當時啲戲係講普通話，識講嘅同學着數晒，我呢啲講廣東話嘅就唔着數。」他說當時在該公司只拍過一天扮鬼的戲份，未幾公司倒閉，他轉了去拍粵語片，更遇上師傅呂奇。

提起呂奇，羅浩楷即刻呂奇上身，演繹對方在《難兄難弟》的經典對白：「你呢個無恥嘅飛仔，豈有此理！」外，他更說：「講真我真係好氣憤，呢個角色係我好辛苦咁創造出嚟，點知最後乜嘢演出都冇我份，我唔知咩原因，出咗嚟（部戲）之後，個個都扮過，其實係扮我，唔係扮我師傅！」

鄧英敏盛讚羅浩楷扮嘢到家，尤其扮女人更是維肖維妙，羅浩楷說當年搞笑都有壓力：「唔好笑會被人鬧，就算大家睇到笑到嘔，都會有人話：『唔該做節目做得實淨啲！』」鄧英敏更指在七十、八十年代時，羅浩楷是「金牌經理人」，是酒廊長駐歌手，能唱能彈外，更常安排不少藝人來獻唱，羅浩楷說：「當時我係富裕啲，我使錢係亂咁嚟，往事只能回味。」期間他們齊齊jam歌大唱《往事只能回味》等曲，而羅浩楷更自彈自唱。

年過七十的羅浩楷備受健康問題困擾，2004年拍《皆大歡喜》時不單因大動脈閉塞致心絞痛，幸好急送院撿回一命。2016年有天在零預兆下，一覺醒來腰骨無法挺直，後來嚴重至駝背，需以輪椅代步，遍尋名醫下才得知是因椎間盤突出，後來更因頸椎長期受壓致彎曲需戴頸箍。經過長期治療及接受另類療法後，頸椎問題得已紓緩，已不需要坐輪椅及戴頸箍，他曾自爆一年的醫療費花了接近一百萬，同時也感謝太太不離不棄的照顧。他曾笑說：「以前完全不舉，現在可以舉，可以左望右望。」當病情有起色時，前年開始他又出現眼疾，他曾說：「雙眼對唔到焦同有重影，醫生話其中一隻眼嘅肌肉鬆弛，可能係我以前彈琴時，樂譜擺歪，要斜視睇，所以有影響。」

因抱恙致無奈息影的他，2017年正式離開無綫，有指他是靠投資維生。其實才華洋溢的他，也是「財」藝高手，他曾開過十多間酒廊，做過股票分析員，曾輸掉過百萬，但很快又賺回來，財來財去。他更試過兩次酒駕並發生意外，在鬼門關逃出來，終決心戒酒。酒色財氣樣樣有，現在有位賢妻相伴下半生的他，也曾為愛瘋狂，當年亞視藝員區靄玲拍拖數個月，女方提出分手，他為表達癡情，竟向傳媒展示女方的內褲，聲言經常為對方洗內褲，成為熱話。