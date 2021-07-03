光希擔正鬼片開鏡　星媽工藤靜香跟實嚇怕工作人員

日劇天王木村拓哉的18歲模特兒細女光希，挾「最強星二代」之名入行3年，早前宣布殺入影壇，處女擔正由恐怖大師清水崇執導的驚嚇新片《牛首村》。電影已在上月尾在橫濱開鏡，有雜誌當日開工情況。首日開工的光希獲星媽工藤靜香同行跟出跟入打點，令同場工作人員壓力大增。

向來緊張愛女的靜香，開鏡首日親自駕車載光希到達片場，但她未有立即離開，反而貼身跟實女兒打點一切。當日，光希透過特技化妝在手腕加上疤痕拍攝，靜香則坐在一旁默默看着愛女。雖然她未有開口對拍攝工作指手畫腳，但由於氣場強勁，已令現場工作人員增添不少壓力。靜香一直逗留在片場，直至深夜10時多拍攝結束才與愛女離開。

據電影業內人士透露，靜香早於2年前已放風，想計劃安排光希做演員在大銀幕出道。一心要讓愛女打入國際的她，刻意挑選外國人受歡迎的日本鬼片，並由憑《咒怨》揚威荷李活的清水崇執道的新作，作為女兒踏入影壇第一步。電影將於8月到日本東北著名猛鬼勝地「牛首隧道」取景，靜香已揚言會每日跟到實坐陣，令工作人員未見鬼都已經擔驚受怕。