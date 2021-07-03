昆頓再度批評李小龍　女兒反擊：我真係好Ｘ討厭荷里活白種男人

由鬼才導演昆頓塔倫天奴（Quentin Tarantino）執導的舊作《從前，有個荷里活》（Once Upon a Time... in Hollywood），其中有一幕關於李小龍的場面備受非議，更引起李小龍女兒李香凝（Shannon Lee）的不滿，指影片醜化其父親。兩年後昆頓舊事重提，再被「小龍女」爆粗反擊！

《從》有一幕講述由Mike Moh飾演的李小龍，與畢彼特（Brad Pitt）飾演的替身演員Cliff Booth對打，最終小龍被擊敗。李香凝看完電影後批評影片無中生有，並對影片醜化其亡父的形象而感到非常難過及不滿。不過向來把口唔收的昆頓日前接受網台訪問時，再次回答片中李小龍的場口。他說：「我能理解佢個女對呢啲好介意，李小龍係佢Ｘ街老竇，我理解嘅。但至於其他人？去含X啦。」之後他再指出李小龍當年拍攝《青蜂俠》（The Green Hornet）時，好多特技演員都因為他自大而不喜歡他。他更認為小龍不尊重美國特技演員，並會用腳踢他們。

「小龍女」昨日為電影雜誌寫專欄時對他的言論爆粗反擊。她寫道：「我真係好Ｘ討厭啲荷里活白種男人嘗試話畀我聽李小龍係邊個。我好感激塔倫天奴先生好慷慨同Joe Rogan（主持）講我或會對佢描繪我父親有自己感受。我好厭倦聽到荷里活嘅白人喺唔知道當時情況下話佢（父親）自大同埋係一個混蛋。」