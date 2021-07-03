一文即睇！消費券優惠懶人包

等了又等，政府電子消費券計劃終於在明天(7月4日)接受登記，市民可選擇透過八達通、AlipayHK支付寶、Tap & Go拍住賞或WeChat Pay HK收取HK$5,000電子消費券。然而有錢使當然開心，只是問題又來了，4大平台究竟揀邊間好呢？今次就為此準備了懶人包，等大家睇清它們提供的不同優惠，格盡着數先登記，齊齊做個精明香港人啦！

八達通

- 7月4日至9月2日期間，首200萬名到政府消費券計劃網站成功登記選用八達通卡使消費券的客戶，並已將該八達通卡加入八達通 App，可賺八達通增值額HK$18

- 8月1日至9月30日期間，合資格八達通卡，單月累積零售消費滿HK$1,000 (只計算HK$200或以上的零售消費)，可賺八達通增值額HK$50，連續2個月推廣期總共可賺八達通增值額HK$100

- 自7月4日起 ，只需用八達通卡使消費券，即可於八達通App領取一系列商戶優惠券，總值超過HK$3,000，參與商戶包括多間食肆、超市、便利店、電器舖、服飾及化妝店等

- 即日起至2021年8月31日，用iPhone或Apple Watch內的八達通卡登記及使消費券，可享HK$118八達通增值額

- 即日至7月31日，首1,500名成功將Huawei Pay八達通加入指定型號港澳原廠華為流動裝置的客戶，可享HK$100八達通增值額，再以Huawei Pay八達通登記及使消費券，更可額外賺取HK$118八達通增值額

- 即日至月31日，新客戶成功於Samsung Pay加入Smart Octopus，可獲$80八達通增值額，再用Smart Octopus in Samsung Pay登記及使消費券可享HK$118八達通增值額

AlipayHK

- 登記確認後可選5份心儀商戶獎賞，最高超過HK$5,000額外優惠

- 7月4日至21日登記，即可額外領取HK$20獎賞

- 14次每日抽獎，每次最多HK$20禮券，最多可獲得HK$280獎賞

- 8月15日起，付款最多可獲9個印花

- 8月1日起，每月消費次數最多的頭10位將額外獲HK$5,000獎賞

- 分享指定頁面給好友集氣可獲額外商戶消費券，最多的首10名可獲iPhone 12 Pro Max手機

- 即日起至8月14日於合作門店掃描AlipayHK專屬登記二維碼，獲額外HK$5電子禮券

Tap & Go「拍住賞」

- 即日起至7月31日，透過Tap & Go「拍住賞」以消費券繳付1010或csl.指定服務計劃賬單，可獲總值超過HK$9,000的5G 組合、Now E 基本組合、Now E 歐洲國家盃2020 4K 賽事通行證及5G 旗艦手機 Fast Pass

- 新登記網上行客戶可透過 Tap & Go「拍住賞」以HK$5,000消費券尊享高達HK$9,576的網上行寬頻優惠。申請可享指定光纖入屋寬頻服務，連 Now TV指定精選頻道，以及36個月免費家居 Wi-Fi 服務

- 8月1日至9月30日期間，透過Tap & Go x Trip.com專頁，使用指定優惠代碼預訂旅遊產品 ( 包括酒店Staycation)，滿HK$5,000全數政府消費券，可享高達HK$480折扣

- 8月1日至10月31日期間，於Tap & Go「拍住賞」消費券計劃賬戶內，以虛擬「拍住賞」銀聯卡透過雲閃付App、Apple Pay或 Huawei Pay當中的任意一種，消費滿HK$50或以上，可獲一次性HK$50之 Tap & Go「拍住賞」儲值額回贈

- 消費券計劃期間，經雲閃付App消費滿指定金額，即有機會獲得最高HK$3,888元獎賞金額

WeChat Pay HK

- 成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券，即可獲取HK$30的WeChat Pay HK加碼賞，所有獲得的加碼賞將可在用戶領取政府消費券後使用

- 即日至8月14日期間，用戶每邀請一名親友成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券，即可獲HK$20 WeChat Pay HK加碼賞，最多可獲高達HK$5,000

- 7月4日至2022年1月31日期間推出優惠放題，用戶成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券即可自動獲得活動參與資格，有機會拎多HK$10,000商戶禮遇及電子優惠券額外獎賞

- 即日起至9月3日每日舉行大抽獎活動，所有成功登記選用WeChat Pay HK領取消費券的用戶在個人消費券派發之前，進入「日日有千抽」頁面將會自動獲得抽獎資格，100%中獎。每日更會抽出一位幸運兒獨得HK$5,000 加碼賞大獎，並設有其他金額的加碼賞獎賞(如大量的HK$888、HK$88)