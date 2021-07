台灣天后蕭亞軒(Elva)今年2月傳被愛犬「弟弟」咬傷臉部,雖然佢曾大方公開傷勢,又承認嘴角邊留有傷疤,上月見佢晒出拆走膠布嘅自拍,明顯傷口範圍逐漸收細,但原來佢嘅心情一路都冇好過。尋晚(2日)佢就晒出面上貼住多塊膠布嘅黑白相,更疑因破相心情勁差,並留言:「I’m not afraid but god please help me through 🙏 I don’t like how I look…………(我不害怕,但上帝請幫幫我,我不喜歡自己現在的樣子)」。

同時佢又晒出與亡母嘅舊合照,指希望媽咪可以回到邊,似乎心情大受影響,而網友見到佢一連串發文,即擔心佢嘅情緒會出現波動,紛紛留言叫男友黃皓要多留意女友,好好照顧佢。