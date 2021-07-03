首爾山系新貴　戶外機能背囊

HIKER WORKSHOP與市場上一眾備受追捧的戶外品牌的最大分別，是主理人Joonho Ha在產品設計過程參與度極高，因此品牌成立才短短數年已大歡迎。（互聯網）

隨着山系文化持續於潮流界大熱，世界各地亦開始湧現不少具質素的新世代戶外品牌，為一眾熱愛登山及露營活動的愛好者提供更多不同選擇。今回於人氣選物店432Hz全新登場的HIKER WORKSHOP，就是近年於韓國、日本以至台灣等亞洲地區急速冒起的韓國新進戶外品牌，2017年由露營愛好者Joonho Ha在韓國首爾創立，主打運用輕量化物料製作不同戶外用品，一直堅持Lightweight Hiking及Minimal Life兩大創作忠旨。

HIKER WORKSHOP與市場上一眾備受追捧的戶外品牌的最大分別，是主理人Joonho Ha在產品設計過程參與度極高，從手繪紙樣、量度尺寸以至選料及細節設計均親自參與，直至最後階段才由HIKER WORKSHOP位於首爾工作室的專業工匠去悉心縫製。因此品牌成立雖然只有數年，但已經多次被戶外用品雜誌《GO OUT》韓國版介紹，於戶外領域贏得的認受性相當高。

今季品牌所推出的設計繼續圍繞主線「ORIGIN」的野外機能性及支線「LIGHT」的極級輕量化，當中主打Hiking Backpack就選用來自美國最大帆布製造商Dimension-Polyant所開發的頂級機能物料X-PAC TX07及VX21打造，具備防水及抗撕裂功能，同時搭載由韓國著名Woojin Plastic生產的機能扣及YKK防水拉鏈，加強整體的實用性。除了適合登山及露營活動的Hiking Backpack之外，品牌亦同步推出日常配襯造型必備的Hiking Sacoche，袋款用上X-PAC VX21機能面料製作，並配搭達軍用級別的Nylon Paracord肩帶，負重及韌性都冠絕同儕，袋身下方更加設鷹嘴扣具，進一步加強收納功能（7月3日推出）。