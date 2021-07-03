曾窮到冇錢買衫着　Rain望回到小學時：想抱抱媽媽

在2000年代紅遍全球的韓國39歲男歌手Rain去年憑舊歌《GANG》翻Hit，他與李孝利及劉在石為節目《玩甚麼好呢？》組成的限定組合SSAK3亦受到網民愛戴，而正與妻子金泰希及兩名女兒住在首爾梨泰院豪宅的他，原來出道前曾經歷艱難時期，母親亦在他18歲那年病逝，成為他的遺憾。

Rain當年因為夢想成為歌手而入讀安洋藝術高中，但他的家境非常貧困，患有糖尿病的母親因為沒有錢而無法入院，當時是JYP事務所練習生的他十分無助，最後向老闆朴震榮求助，對方即時放下所有工作趕到Rain的家中，與他一起揹母親到醫院，Rain今年在節目《我家的熊孩子》中憶述事件，向朴震榮表達謝意。

Rain在出道前要用浸在牛奶中的即食麵解決三餐，亦因為無錢買衣服而在一個月內穿着同一件運動服，他最終於2002年以歌曲《Bad Guy》出道，同年橫掃多個頒獎禮的新人獎，更於2004年憑《It's Raining》奪得「年度專輯獎」、「年度歌手獎」及「年度歌曲獎」等多個獎項，成為樂壇天王，而他與女星宋慧喬合演的劇集《浪漫滿屋》亦令他紅遍全亞洲。

他早前於節目《劉QUIZ ON THE BLOCK》中談及亡母，對於未能盡孝心表示遺憾：「假如能夠回到過去，我希望回到小學或初中的時候，我很想乖乖地聽媽媽的話，她在我以『Rain』的名字出道之前就去世了，我還未能親自給她做過一餐飯，也沒有買過花給她，作為兒子，我真的覺得好抱歉。」又指假如能回到過去與母親見面，希望可以抱住母親一整天：「我不會問她任何問題，只想能夠被媽媽抱在懷中。」