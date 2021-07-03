首屆！室內設計界的 Art Basel！香港室內設計周 2021 正式啟動

【特約報道】香港資源豐富、文化多元，孕育了良好的設計土壤，不論是 Staycation 必到的5星級酒店，還是高級商場、商廈以至精品家居，大師作品芳蹤處處，為城市注入高品味和新生機。香港的室內設計水平一直享譽國際，多位本地設計師亦躋身全球最具影響力的大師行列，歷來更誕生過不少著名設計師及經典之作，成為香港驕傲。

為了表揚本地室內設計大師的成就、新一代室內設計專才的才華，以及展示香港室內設計行業的最新發展，香港室內設計協會在香港特別行政區政府「創意香港」(「創意香港」）作為主要贊助機構的支持下，於今年8月14至22日特意策劃首屆「香港室內設計周」，並於早前假創新中心舉行新聞發布會。大會邀請到「創意香港」助理總監袁賽芳作為主禮嘉賓，聯同香港室內設計協會會長潘鴻彬、香港室內設計協會副會長楊蘇蘇、香港室內設計協會副會長廖奕權及「香港室內設計周 2021」籌委會主席張海活，與一眾同業為首屆「香港室內設計周 」的一連串活動揭開序幕。

「創意香港」助理總監袁賽芳恭賀「香港室內設計周 2021」展開連串活動，並鼓勵業界及公眾踴躍參與。

香港室內設計協會會長潘鴻彬先生表示：「現時香港室內設計協會共有超過600名會員，而香港室內設計的水平在亞洲以至國際舞台上舉足輕重。在各類權威排名中，香港設計師皆榜上有名，有份參與世界上最著名的設計項目。若形容香港能在短時間內取得如斯輝煌成就是一個奇蹟，『香港室內設計周2021』正是為如斯輝煌成績再創新一頁。」

潘亦表示「香港室內設計周 2021」可以稱得上為香港室內設計界的 Art Basel，集結五大重點項目，分別為：公眾提名及票選「我最喜愛的香港室內空間」、博覽、論壇、開放日及工作坊，務求更專業、立體及全方位地向大眾展示本地優秀作品，提升公眾對室內設計的認識，同時為身處各地的室內設計師構建交流平台，於未來設計出更具創意及國際視野的作品。

首個室內設計界盛事 著名大師破天荒會展聚首

由香港特別行政區政府「創意香港」作為主要贊助機構，香港室內設計協會主辦的「香港室內設計周2021」將首次面向世界，全方位地展示香港室內設計界的成就及未來發展動向，表揚香港室內設計界在亞洲以至國際舞台上舉足輕重的地位。

8月20至22日在香港會議展覽中心舉行的博覽是今屆焦點活動之一，除了向五位本港殿堂級室內設計大師，包括梁志天（梁志天設計師有限公司創辦人及董事長）、林偉而（思聯建築設計有限公司董事總經理）、 伍仲匡（奧必概念創辦人）、 關永權（關永權燈光設計有限公司，設計總監，香港）及張智強（邊城設計有限公司執行董事）致敬外，亦會表揚揚威海外大賽的本地設計作品，以及展示由廣大市民票選的「我最喜愛的香港室內空間」。另外來自香港、新加坡、日本、澳洲以及荷蘭等地的學者、知名設計師，包括：新加坡拉薩爾藝術學院院長 Ang Xinwei、創辦 AB Concept 的本地殿堂級人馬伍仲匡（Ed Ng）以及世界知名的 Concrete 始創人兼首席創意總監 Rob Wagemans 等，將在8月20至22日一連三日的論壇中，透過現場及視像方式，就着「室內設計教育學」、「思考：香港年輕室內設計師力量」、「文化：東方設計匯聚」及「旅遊及款待設計」等議題免費開講，與全球同業及公眾分享各自的設計視野，演繹設計的無限可能。

此外，大會亦會在8月20至22日期間舉行6場工作坊，包括木工工藝、1/100 (建築設計) 和場所營造的創意及理念等主題。

設計工作空間開放日 造訪知名公司工作環境

室內設計必須以人為本，空間的使用者才是設計的靈魂。為了讓大眾有機會親身體驗及使用到設計師別出心裁的空間設計，除博覽、論壇和工作坊外，「香港室內設計周 2021」更策劃了「開放日」活動，於8月14日帶領公眾走進本地知名的室內設計公司。開放日不但讓公眾有機會了解設計師的日常工作，一窺室內設計公司與眾不同的辦公室設計，本地材料供應商更將開放其陳列室，展示最先進的物料和

技術，為帶動行業創新出力。

全民提名及票選 市民心中香港創意獨特空間 著名建築、酒店、餐廳上榜

香港麻雀雖小，五臟俱全，極富特色的室內設計空間見證着城市多姿多彩的日與夜。「香港室內設計周2021」另一重頭項目「我最喜愛的香港室內空間」選舉，大會分別邀請城中著名文化創意人及公眾人士

提名具代表性的本地室內空間。當中由文化創意人，包括設計師、藝術家、作家等提名的作品名單中除了有奢華的酒店奕居、香港美利酒店、K11 MUSEA 商場外，更包括洋溢本土情懷的陸羽茶室、艺鵠書

店、香港大會堂音樂廳等等，種類及風格多元，藝術價值顯著，更證明香港絕非文化沙漠，只要放下腳步駐足欣賞，就會發現港式設計美學近在咫尺。