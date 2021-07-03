【單身6年】胡定欣渴望戀愛：拍拖對我嚟講好奢侈

藝人胡定欣接受由黎芷珊主持一連4集的無綫療愈系訪談節目《單對單》，為配合「單身也可以積極自強」主題，作為首集嘉賓的她分享單身接近6年的心路歷程，她除教芷珊做運動，更帶芷珊歎High Tea及品嘗靚咖啡，予人很堅強的她笑言只要遇上喜歡的對象，便會變成另一個人，只是不會輕易將自己另一面外露；她又嘆尋找Mr. Right不容易：「拍拖對我嚟講好奢侈，係一件唔正常嘅事！好似同我冇乜關係咁。我冇試過好長嘅關係，最長係兩年。」

定欣又稱享受單身的同時亦渴望拍拖，更有過沮喪的時候：「我相信會有嗰個人，可能真係緣分未到。我都沮喪過，有失意時，我會同朋友話我覺得我會孤獨終老，自己都覺得好sad。」曾渴望生小朋友的她坦承念頭已冷卻，只是身邊朋友都很擔心她太習慣單身生活後，未能重新適應拍拖生活，又笑指母親已開始「借啲意」追問她有沒有另一半。

開朗健談的她又分享心目中「好男人」定義、對事業的展望、健身之路的苦與樂、以及日常令自己快樂的軼事。至於另一主角單身了8年的江欣燕，則會親自下廚招呼芷珊，並首度詳述離婚經過及種種心路歷程。