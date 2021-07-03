海中直立板　大人細路都啱玩

直立板是一種站立在板上配合划槳於水面滑行的一項全身運動。跟不少水上活動相比，相對容易掌握和上手，大人細路都啱玩。（方偉堅攝）

三十幾度高溫，除了匿在冷氣底食西瓜，還有甚麼消暑過與水為伴。不過去沙灘，人頭湧湧，在疫情下，有得揀，相信大家都盡量想揀一些人少，又唔使同人迫的地方先落水，例如：乘坐遊樂艇出海，玩得安心又放心。講到在香港可進行的水上活動種類選擇多，直立板（Stand Up Paddle Board簡稱SUP）是近年大熱之選，易學易玩又安全，大人細路都合適。

直立板初體驗 安全又放心

近幾年直立板運動在香港變得愈來愈普及，常在不少沙灘看到它的蹤影。直立板專業教練阿虹指：「直立板是一種需站立在木板或吹氣板上配合划槳，於水面滑行的一項全身運動，手部、腰腹及腳部肌肉都運動用得到。跟不少水上活動相比，相對容易掌握和上手，大人細路都啱玩，加上全程都需穿上救生衣及包趾鞋才下水，唔識游水都可玩。對於初學者而言，在人少唔擠迫的海面展開初體驗，最為安全合適。」

阿虹補充：「在乘坐遊樂艇出海前，我們會先讓學員了解直立板，認識板上的裝置和用途、基本上板前準備及握槳技巧等。一般而言，初學者體驗一日，已可學會和掌握基本技巧，包括由俯臥、跪划以至直立於板面上的姿勢和平衡、正確握槳方法、如何控制前後滑行、轉向和停板及直立板運動的安全知識等。除可鍛煉全身肌肉外，還可訓練專注力、耐力和平衡力等，對小朋友來說絕對是涼浸浸、有益身心又安全的放電體驗。」

直立板半天體驗

內容：乘坐遊樂艇出海，由合格持牌教練教授，以1對4小班教學；加送1小時睇白鷺。

時間：9:30am~1:00pm或2:00pm~5:30pm

對象：8歲或以上

費用：$999/位

上落船地點：三門仔漁安街碼頭、大埔海濱公園吐露角公眾碼頭或科學園白石角梯台

查詢：9244 4888（AIMS亞洲國際遊艇駕駛學院）

其他出海活動

除了玩直立板，另可安排加插其他出海活動，例如觀白鷺、激玩大陀螺或一些登島體驗等。

考遊艇牌 自駕出海

講到出海，近年多了人租船甚至自駕出海，到一些並不繁忙又廣闊寧靜的海域或人迹罕至的海島和沙灘，玩上大半天。承辦不同遊艇出海服務及課程的 AIMS亞洲國際遊艇駕駛學院負責人Jimmy表示：「我們不少學員都是因為這個原因找我們學揸遊艇。加上近年政府將考遊艇牌(又即二級遊樂船牌)的合格門檻降低，合格分數要求由過往的7成下調至6成，令合格變得更容易，成了很大誘因。」他續指：「考遊艇牌不像考車牌，只考筆試，不考路試。成功考牌後新手們都沒有實際出海駕駛經驗，需自行找專業駕駛遊艇教練出海學揸船、靠泊/駛離碼頭及繩纜運用等實際駕船技巧及安全知識，待真正掌握後才自駕出海。遊艇方面，可以是長度不超過15米大型遊樂船，亦可以是短約6米的遊樂艇、釣魚艇或快艇等。若學員具經濟能力可自己做船主，如想減省養船開支，選擇租船相對經濟得多。」