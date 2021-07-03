Patrick Sir「踢」館　與澳洲詠春大師尋找家「香」情

藝人林溥來（Patrick Sir）主持的無綫全新節目《尋找家香情》將於明晚（4日）推出。節目內他邀來5位移居香港的異鄉人分享離鄉別井、決心在香港追夢的故事，首集打頭炮嘉賓是澳洲詠春大師Nima King，他將分享決心赴港拜師學藝，以及扎根香港開設詠春學校的經歷。

原來Nima自小已迷上詠春，機緣巧合下，遇上到澳洲悉尼宣揚詠春文化的葉問入室弟子徐尚田師傅，因而被對方的功架及詠春博大精深的學問深深吸引。後來他毅然跟徐師傅到香港學習詠春，自此結下了不解緣，改寫一生。Nima飄洋過海來港打拚，幸而路途並不孤單，他憶述一次生病的經歷，感激師父和師母冒着雨為他買藥，令孤身的他有家的感覺。

目前Nima成功建立全港最大詠春學校之一。縱使開班以來不乏質疑聲音，他透過結合西方的教學方法，糅合香港地方智慧，教導不同國籍的莘莘學子，將中國武術提升，傳承詠春文化。原來他當初想融入香港社會，曾因語言不通鬧出不少笑話，他透露從前在澳洲只透過電影了解香港，更一度以為香港如電影《古惑仔》般滿街黑幫及街頭火併，然而現實中的香港與他的想像截然不同，更有感香港是全球最安全城市之一，能放心讓妻兒晚上11時仍上街。