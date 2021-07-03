Mercedes-EQ EQA 到咗喇！

EQA 是 Mercedes-EQ 電動車品牌中最新型號。率先抵港的是擁有426 km(WLTP)最長續航距離的EQA 250。（林登麗攝）

35萬幾買部新款電Benz，確係抵。講緊咪就係今年3月初，新車都未到，淨係開始接受預訂好快就已經訂爆Quota嘅EQA囉。最近新車終於正式抵港，想睇定啲、望真啲部車先課金/落訂的車迷，係時候出動喇！

採用高效能的電能驅動系統的EQA ，是適合作日常使用的輕巧全電動車型。在德國拉施塔特 (Rastatt) 生產，而電池會由平治位於德國卡門茲(Kamenz)的附屬公司 Accumotive 提供。率先推出的是EQA 250，置於車底的雙層鋰電池容量 66.5kWh，配備電馬達，最大馬力及扭力分別為190hp及375Nm，擁有426 km(WLTP)最長續航距離。家陣訂價錢雖然冇之前首批車預售價咁抵，但講緊只不過差2萬。

順帶一提，配備電子四驅、擁有292hp最大馬力、520Nm峰值扭力及432km(WLTP )續航力的頂級型號EQA350 4MATIC，即日起可供預訂，僅較EQA 250多10餘萬。