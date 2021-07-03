獲林作介紹5位數筍工　「東涌羅浩楷」已簽約無綫

本屆落選港姐「東涌羅浩楷」利愛安（Kirsten）獲林作介紹，以5位數擔任社交平台的廣告工作，她以吊帶連身裙上陣拍攝，首次拍廣告的她表示對酬勞感滿意。至於林作也會在廣告中現身，不過2人合照時就略顯生硬，今次是她與林作第2次見面，她大讚對方：「佢個人好貼地，好風趣又有魅力，同識佢之前嘅印象好唔同。」她又指希望廣告陸續有來，最想拍洗頭水廣告，自言不介意性感上陣，行泳衣騷也可以。

另外，Kirsten透露已簽約成為無綫旗下藝人，但哥哥仍然是她的經理人：「酬勞好好，但暫時未有工作安排，我希望可以唱歌同演戲，我依家自學廣東話，跟哥哥同上網睇片學。（公司有冇叫你減肥？）冇，叫我保持呢個外形。」

而林作就讚Kirsten喜感好強：「見到佢就會莫名其妙想笑，係女版林作，認真又好笑，界定唔到佢嘅類型。（有冇機會再合作？）今次只係開始。」

講到Kirsten不懂廣東話，難在娛樂圈發展，他就不太認同：「呢個反而可能係佢優勢。電影《破壞之王》入面嘅鍾麗緹都係配音，如果2021年要搵個鍾麗緹進化版，要搵嘅就係Kirsten，依家未必要女神嗰種感覺，依家嘅口味正正係要Kirsten嘅感覺，佢係為時代而生。」對於Kirsten簽約無綫，林作稱自己也鼓勵對方簽，認為對她來說是最好的發展機會及平台，問他會否幫對方練好廣東話？他說：「當年鍾麗緹都得，佢依家都得，佢做好自己就得，繼續講英文，唔好暴露自己缺點。」

另外，林作日前參與拳賽勝出，他透露直至跟鍾培生對戰前已沒有公開賽，但認為上仗勝出是理所當然，稍後會再加強訓練，會將打拳當作正職去操練，有信心打殘鍾培生，又指不少人都轉向買他會打贏。