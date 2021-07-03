激戰陳煒！馬德鐘撩「小蔡少芬」又拖又攬

視帝馬德鐘與陳煒日前於屯門石灘為無綫新劇《雙生陌生人》開工，拍攝一場拍拖做義工執垃圾戲份，現場還出動一批小演員齊齊執，場面熱鬧！劇中分飾兩角的馬德鐘，與陳煒感情關係複雜，當中也不乏激情戲，不過對於親熱程度卻大賣關子，只謂除了香艷、浪漫，亦有搞笑，陳煒更揚言：「會喺房度反轉再反轉囉！」

由於劇情交代陳煒很想當媽咪，故面對現場一班小朋友即雙眼發光，不過沒料鏡頭外，馬德鐘對其中一位年僅4歲、貎似女星蔡少芬的小演員「小蔡少芬」心心眼，更趁未埋位時喪撩對方，與她玩「空中飛人」之餘，又拖又攬，還在妹妹耳邊講悄悄話，畫面溫馨非常，更被取笑「發女寒」。問到是否想有個女兒？他說：「仔女都一樣，小朋友係好得意。（想追多個？）其實冇諗過，係教育問題，因為要用好多時間，所以都冇諗呢啲嘢。」

而陳煒對於與馬德鐘首次合作，她即滔滔不絕喪讚對方：「套劇拍咗個幾月，我都唔只一次讚，佢係我遇過咁多男主角入面，最好脾氣嘅人，所以合作得好開心，大家亦有默契，同埋佢個人好family man，我哋喺廠拍屋企戲，佢見到啲窗簾要整理，都會落手落腳去搞，好細心。」談到兩人不乏浪漫戲份，問到現實中的醫生男友陳國強是否同樣浪漫？陳煒冧笑表示：「梗係有，間唔中囉！只不過呢排要開工，冇得浪漫啫！」