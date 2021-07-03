造美人｜AB撐拐杖參賽變陪跑？Stella獲突破完美大獎

ViuTV選美節目《造美人》今晚（3日）播出總決賽，由8位佳麗Kathy（張育玲）、Semi（黎韋彤）、Ann（陳芊妤）、Ice（嚴楚翹）、Stella（楊芷羚）、AB（劉兆汶）、Shweta（林珊妮）及Miko（歐陽玉婷）角逐最高榮譽，不過AB於賽前8天因練習以致膝關節半月板移位而要送院醫治，雖然她也有現身總決賽，但所有表演環節都未能參與，出場時見她坐着輪椅現身，之後自我介紹環節時亦要撐着拐杖，她坦言之前是抱着玩票心態，但現在十分認真：「有冇人睇過選美節目有人撐住拐杖，腳傷係阻止唔到我，我今晚參加唔到所有環節，好多人話我嚟陪跑，其實我係嚟讓賽。」另外，Ann在出場前亦受傷，但幸好並無大礙，見到她的膝蓋上貼了膠布，負傷上陣比賽。

另外，Kathy與Stella被指是死敵，兩人在運動環節中要互相較量，一出場Kathy已揶揄比她重磅的Stella說：「我點都唔會贏到一隻牛。」對方即反擊：「我係你牛下面踩住嘅草。」兩個以橡筋鬥力，果然在首回合中Kathy秒輸，在次回合中Stella很有風度地讓賽，而她亦先拔頭籌獲首個獎項「突破完美大獎」。