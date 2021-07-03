姚焯菲飆高音獲激讚　炎明熹被李克勤批唱到魂魄唔齊

無綫節目《聲夢傳奇》最新一集剩下7個參賽者，文凱婷（Aeren）、冼靖峰（Archie）、姚焯菲（Chantel）、炎明熹（Gigi）、林君蓮（Kaitlyn）、何晉樂（Rock）及鍾柔美（Yumi），爭奪6強席位。

打頭陣的Archie唱《昨遲人》，雖被陳奐仁批評唱得太用力，但最終仍獲得18盞燈。Kaitlyn唱《如果沒有你》，但一度激動得破音，只得7盞燈，要入危險區，令她傷心爆喊，導師林欣彤都眼紅紅。Aeren被李克勤教路要性感演繹《Bad Boy》，中間加入摸男dancer的辣身舞，但被批評音準有問題，故只獲9盞燈。

大受歡迎的Chantel獲衛蘭教唱《In Love Again 我這樣愛你》，她即讚衛蘭似媽咪般溫柔，很有安全感。被封為「國民初戀」的她身穿白色公主裙出場，李克勤大讚唱到高音，周錫漢更指自己被扯入初戀漩渦，獲得超高分23盞燈。

另一大熱Gigi聲帶有問題唱出《吻別》，今次表現失準，更一度破音，被李克勤大彈魂魄唔齊，JW就幫她口因現正考試，還要預備表演，幸好最後仍有18盞燈。Yumi挑戰跳唱歌《狂野之城》，表現大勇，全場歡呼，導師泳兒更睇到開心喊，獲得20盞燈。而最後一位出場的Rock就獻唱《我不會唱歌》，原唱者克勤親自教路，大讚表現OK，最後更獲得全場最高分24盞燈，令上集表現被大彈的他驚訝到O嘴。最後最低分的Kaitlyn被淘汰，但她表現輕鬆，因開心做到想做的事。