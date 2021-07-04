【是日通勝】（一點居士）

辛丑年五月廿五癸丑木危日

吉時：上午9時至11時、下午3時至5時、下午5時至7時

凶時：下午1時至3時、晚上9時至11時

宜：開業、交易、安床

忌：裁衣、納畜、詞訟

幸運方向：坐東南向西北

幸運數字：2、5、8、0

幸運顏色：黑

【星座運程】

今日幸運星：人馬座

白羊座

安守本分是職場生存之道，諸事八卦易惹上是非。

金牛座

正財運不穩，收入可能減少，花錢前要深思熟慮。

雙子座

要管好自己的財富，不理智的決定將會導致破財。

巨蟹座

心情欠佳，只想一個人躱在家，閱讀可排解鬱悶。

獅子座

不少事情需要你費神，對自己有信心就無問題。

處女座

人際關係出現不少挑戰，心裏或要承受強大壓力。

天秤座

有些事急不來，只要保持足夠耐心，就有望解決。

天蠍座

工作表現出色，同事對你刮目相看，內心倍感恩惠。

人馬座

忙碌的工作霸佔你大部分時間，沒機會與人交流。

山羊座

做事心不在焉，小心發生意外，並提防被人暗算。

水瓶座

多聽取別人的觀點，對症下藥，理財無往而不利。

雙魚座

流言蜚語影響你的人際關係，保持低調比較好。

【生肖運程】

相沖生肖：羊

旺弱指數：（升）牛 桃花旺

（跌）豬 健康弱

鼠

事業運上升，處理公務果斷冷靜，備受讚賞。

牛

桃花運不錯，多點跟異性互動，脫單不是夢！

虎

精力充沛，適合發揮創造力，有遇強愈強之勢。

兔

幸福感爆棚，貴人運強，事業發展如魚得水。

龍

財運欠佳，涉及錢銀合作要謹慎，以免受騙。

蛇

身心狀態佳，只要全心投入工作，上位在望。

馬

精神奕奕，活力十足，可輕鬆克服眼前挑戰。

羊

是日沖煞，出席聚會忌豪飲，以免酒後失言。

猴

人氣高企，遇上難題能沉着應對，隨機應變。

雞

運勢低迷，生活遇到難題，無力處理就要求助。

狗

爽快答應同事的邀約，可加強人脈，有利事業。

豬

壓力大，健康出問题，宜改善生活和飲食習慣。

【暢所欲玄】（玄學名師黃楚淇）

商舖聚財小貼士

現在有不少人都會比較傾向做一些小生意，而為求生意興隆，很多老闆都會在商舖布局上花功夫，希望有好的風水，那麼商舖門面該如何布置風水才能聚財呢？

先由收銀台講起，它是店舖的「財位」，直接影響店舖的收益，所以不宜設置得太高，以免擋住財氣。最佳的高度應在1.2米左右，既保留一定的私密性，使人有安全感，也不妨礙財氣進入。

其次大部分人喜愛在收銀台放置招財擺件，如招財貓、貔貅等，但其實這些擺件不但未能招財，還會擋財，因為收銀台高度過高，就會阻止財氣進入，擺上招財物件，無形中添加收銀台的高度，那麼店舖財氣必定受影響。此外，收銀台最忌「座後空」，最好將收銀台放在靠牆的方位，符合「有靠」的風水說法。

另一方面，擁有敞亮的明堂，是保證商舖持續不斷有客戶光顧的方法，也是改善財運的最佳方式之一。所謂明堂，就是指商舖大門正前方的空間，明堂必須保證寬敞明亮，不能夠有任何阻礙物，如電線桿或是高大的樹木，但是店主也可以在明堂擺放一些催旺財運的雕塑、假山等。總言之，明堂的風水愈出色，愈能夠為商舖帶來更好的財運。