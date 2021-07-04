「影壇教父」阿爾柏仙奴佗槍開工被捕

奧斯卡金像影帝阿爾柏仙奴（Al Pacino）有「影壇教父」稱號，好多明星都封佢做偶像。不過醉心演戲的他就曾經因為開工而被捕！

出身貧窮的阿爾年輕時為了撲水交演藝課程學費，做過好多份工其中包括餐廳侍應，就連廁所清潔工都做過。而入行初期，他曾在夜店表演棟篤笑。而20歲那年，阿爾更因「佗槍」開工而被捕！事發於1961年，阿爾與兩名演員好友駕車趕去開工，因不停兜圈惹來可疑而被警方截停。在搜查期間，警員除了發現車內3人戴上黑色面具及手套之外，更於車廂後座位置發現一把點三八的手槍。他們隨即因藏械而被拘捕。由於他們無法支付2,000美元（約15,600港元）保釋，最終他們在獄中被扣留3日。經過阿爾一輪解釋之後原來事件屬誤會一場，「手槍」並非真槍而是用作開工之用的道具槍。最終他們亦被撤銷控訴獲釋。

皇天不負有心人，阿爾首部電影《毒海鴛鴦》（The Panic in Needle Park）已擔正男主角。而導演哥普拉（Francis Ford Coppola）正是看過他在片中的演出而邀請他在小說改編的《教父》（The Godfather）擔任男主角飾演黑幫家族古良年（Corleone）接班人。結果他一鳴驚人，開展其長達半世紀的演藝生涯！

輝煌成就

阿爾柏仙奴與好友羅拔迪尼路（Robert De Niro）一樣堪稱為「演技之神」，已認識多年的他們要到90年代的經典警匪片《盜火線》（Heat）中才真真正式合作。與迪尼路一樣，阿爾曾多次獲提名及獲獎。阿爾共獲《奧斯卡金像獎》8次提名，僅憑1993年的《女人香》（Scent of a Woman）獲過最佳男主角。至於《金球獎》，他就先後18次獲提名。其中4度獲電視及電影最佳男主角。