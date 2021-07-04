東方日報C2：古巨基打本千萬　捧太太做「全能經理人」

「愛妻號」古巨基打本千萬為太太Lorraine開創網台，古太更化身「全能經理人」，一口氣連簽多位藝人，為她們度身訂造至強節目，將她們升級為KOL的Super Star。

古巨基早前出關的「第一Live」是為一個網上頻道擔任嘉賓，據知該平台ChillGOOD是他的太太Lorraine主理，早年他曾全資助太太開餅店圓夢，有指今次幕後金主也是他在背後發功，讓太太與拍檔合資共8位數開設一個生活資訊節目視頻頻道及成立經理人公司，古太更招攬了圈中一班藝人孫慧雪、楊詩敏（蝦頭）、張美妮和歐倩怡等，將她們打造成為星級KOL。

據知古太在去年疫情持續期間已開始籌劃，從不假手於人的她親自跟藝人洽談大計，望為她們開拓網上發展空間！蝦頭剛宣布離開合作多年的無綫後，即轉投Lorraine旗下，據知Lorraine已為她特設專屬頻道節目，將於暑假隆重推出。消息指基仔在金錢及各方面全力支持太太創業，也給予很多專業意見，有老公加持助她朝住「全能經理人」之路進發，盛傳陸續有藝人加盟，開拓事業新里程。

搵阿雪張美妮響頭炮

古太除了善用圈中人脈關係，為藝人開展新範疇吸金，更銳意開創自家的超強網上平台，今年2月底率先安排阿雪及張美妮主持的《靚媽圍爐》打響頭炮，也邀請過靚媽楊秀惠分享育兒心得，深受媽媽級觀眾歡迎，還有兩個主打的音樂節目，被讚高質製作的《Music Panda》， 由Lorraine親自邀請KB及黃丹儀兩位樂手坐鎮，不少人氣歌手如關智斌、MIRROR隊長Lokman及Anson Kong、陳柏宇及組合C AllStar早已輪流亮相節目玩Live。而另一音樂節目《The Single》就花心思安排不同歌手聯乘演出，包括JW跟胡鴻鈞、組合ERROR的肥仔跟陳輝陽的「女聲合唱」。3個節目推出短短4個月，早就超過400萬次收看次數。

昨日古太被問到是否由老公打本給她開網台，她說：「兩公婆嘅錢邊分得咁清。」半年內簽了多位藝人，但她否認是「全能經理人」：「之前疫情關係，覺得藝人需要喺網絡尋求發展，所以就構思呢個Project，邀請咗一啲藝人朋友加盟。」

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