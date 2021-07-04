【衰太熱情】黃妍搞展覽生招牌變趕客

唱作女歌手黃妍早前推出歌曲《無聲浪》，記錄她外婆因患上腦退化致記憶錯亂，令兩婆孫像活在不同的時空中，她為歌曲搞了個影像和聲音體驗展覽，在展期中她經常客串做導賞員，但似變成「趕客」，她笑說：「見到啲人喺門口望，我去同佢哋打招呼，跟住對方就掉頭走，搞到啲helpers都叫我等人哋入咗嚟先好行埋去。」

展覽吸引超過2,000人次到場參觀，她感到十分意外，並多謝大家支持，之前音樂人Cousin Fung都有來欣賞，睇完還給她意見，令她很感動：「香港嘅節奏好快，大家邊有時間去靜止、去聆聽自己、聆聽世界去感受呢？所以畀到呢個空間大家，我覺得好好，而自己亦都好似多一個可以hea嘅地方，我又可以同人直接溝通，所以真係好唔捨得佢完。」

此外，她將於今年8月底舉行個人音樂會，宣傳海報的她大玩新形象，換上螢光綠色加上迷你裙的她，晒腿上陣，她笑言身邊的親友看到她的照片後，都不禁發出嘩然，不過她笑言那不是一副性感照，是一個「腰痛樣但要扮唔痛嘅高級樣」，她笑說：「條裙超級爆短，咁啱影海報嘅時候，我因為拖地搞到扭親條腰，已經郁唔到，加埋要着對鬼死咁高嘅高踭鞋，對鞋又要攝住喺我膝頭哥個位，無論我做咩動作，我行路都好似好輪盡，成個機械人咁，條腰郁唔到，其實係腰痛樣但要扮唔痛嘅高級樣。」