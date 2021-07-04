豬八戒走進校園上演中國傳統文化劇場

【特約報道】港澳信義會明道小學日前夥拍「校園集古村」舉行學界規模最大的中國傳統文化日，目的讓學生加深對中華文化的認識和了解，透過劇場方式及集古村市集，喚起同學對中國傳統文化的興趣，並學習從不同角度欣賞傳統藝術。

明道小學在校內設有不同的攤位，包括香包、書法、糖畫、投壺遊戲、中國繩結及涼果檔等，搖身一變為集古村市集，讓同學有穿越古代中國的感覺，他們更可使用古錢在市集內參與攤位遊戲，透過互動深入了解中國文化。

明道小學校長陳群好指，集古村是傳統配合創新，活動結合文化的體驗，這種體驗式學習能讓同學從活動中了解獨特文化、特色，誘發對文化的學習動機和好奇心。她續表示：「學生加深對中華文化，如傳統節日、習俗、禮儀的認識，能了解中國的優秀文化傳統，促進文化傳承之餘，同時培養同學語文學習的興趣，良好的學習態度和習慣。」

除了市集攤位，「校園集古村」裏更有開心小劇場，利用劇場方式介紹各種民間手工藝的歷史。「校園集古村」創辦人戴惠敏小姐表示：「這個活動是有史以來最大型的，讓明道小學全校七百多個學生能體驗一個開心愉快文化旅程，見到同學開心愉快的笑臉，提着自己創作的手工藝品滿載而歸，我們都非常滿足。今年學期結束前，校園集古村還會到十所學校舉行活動，期待和更多的同學一起體驗和學習中國文化。」