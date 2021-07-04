江欣燕主動提離婚　前夫接受唔到唔識畀反應

藝人江欣燕（欣欣）擔任訪談節目《單對單》嘉賓接受主持人黎芷珊訪問，二人一起買花及買餸，江媽媽也有出場，講到跟前夫吳積遜的婚姻，欣欣說﹕「同前夫一齊22年，拍咗拖10年，結婚12年，2013年分開。（點解決定分開？）人大咗認識自己，內心有好大距離，冇討厭同佢一齊嘅時間，多謝佢陪我一齊過，係我決定唔一齊。以前好似好開心生活，但唔係我本質。」講到婚姻，她笑言實際來說是可以少交稅，並認為是兩個人的一種綑綁：「對前夫有少少遺憾，因為係我提出，佢冇反應接受唔到，佢當時睇緊波，我話咁就行動，佢繼續睇，我等佢睇完再同佢詳細講。」

提到她曾說過之前的日子很糜爛，她表示這樣說可能是錯，得罪了以前的日子：「我以前係唔飲酒，我個前夫人緣好好，所以我開始同佢一齊去交際世界，見吓世面，其實飲酒對我有好處，幫我拆咗我唔信任嘅牆，以前我唔會搵舊朋友去傾心事。」她指如果要再搵長期飯票要好小心去選擇：「唔會好似以前咁我要戀愛，感覺唔係最緊要，對方係你一面鏡，你要好了解自己，將來唔係一個老公而係一個Partner，我結過婚所以唔稀罕。」江媽媽稱最不喜歡欣欣飲太多酒。她稱爸爸離世後，覺得要多花時間去陪媽咪。

而另一位嘉賓單身近6年的胡定欣，當被問到事業與愛情只能二選一時，她坦言還是以事業行先﹕「可能因為我喺屋企係家姐，由細到大都要照顧細佬，有責任感，自己照顧自己最實在。」她認為找男友是一件難事，問到擇偶要求，她笑言要求對方是個好男人：「要有令我欣賞嘅才華或才能、心地善良、有家庭觀念同埋要好口密。」她又指以前曾渴望生小朋友，現在已過了這個階段﹕「之前發生係啱，因為我決定集中喺事業上都係冥冥中安排，要取捨。」