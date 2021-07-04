【心理測驗】彩色獨角獸　反映心理年齡

有人話「相由心生」，這個心可以是性格，亦可以是內在年齡，有些人擁有與年齡不符的外表，亦有些人擁有與年齡不符的靈魂，你覺得自己是老小孩還是小大人呢？獨角獸一向是夢幻且神秘的象徵，最近日網就流傳一個由日本網站 Curazy 以獨角獸為主角出的心理測驗題，一個選擇可以看出你的內在年齡、個性，快來趕上這波心靈的交流啦！

【問題】

請從以下6隻不同配色的獨角獸中，憑直覺選出你最喜歡的配色。

A.1號獨角獸

B.2號獨角獸

C.3號獨角獸

D.4號獨角獸

E.5號獨角獸

F.6號獨角獸

【結果分析】

A.心理年齡45歲

你是一個溫柔且親切的人，在其他人眼中就像「媽媽」一樣的存在，把身邊的人照顧得很好。當然你也有自己堅持的原則和倔強的一面，在人際關係上，你會充分利用自己善於關懷及強大的包容力特質來與別人打好交道。

B.心理年齡15歲

天生心思細膩的人，對身邊人的一舉一動都很敏感，在集體行動時，可以很好的與身邊的人合作，但同時亦會容易因為要配合身邊人而改變自己的衣着和興趣。建議找到自己真正的喜好，並且學習堅持下去。

C.心理年齡30歲

你是一個沉穩且整潔的人，容易給人一種大人的感覺。決定事情時，會明確自己要堅定的意見和立場，在不確定的事情上，又會懂得聽從別人的意見，是一個有雙面魅力的人。既有霸氣堅定的一面，又有靈活處理的一面。

D.心理年齡20歲

熱愛任何事情、接受新鮮事，有時候亦會因為太沉迷於一件事上而看不見周圍的情況，在不忘記自己勇於挑戰不同的事情的精神下，有時亦可以借助周圍人的力量前進。

E.心理年齡80歲

說你是一個不愛隨波逐流的人真不是假，你有自己獨特的穿搭喜好和興趣，不會太在意別人的目光，是會「堅持自我」的類型。不過你亦非常重視人與人之間的聯繫，會在堅持自己喜愛的生活方式的同時，亦不會忽略人際關係的交流。

F.心理年齡8歲

個性開朗的你，會以滿面笑容去迎接身邊的每個人，懂得搞氣氛。此外，不管好壞，對自己想做的事情都會勇往直前、全力去做，但要注意的是，容易變成以自我為中心，應該以自己天生的開朗去照耀周圍的人，為大家帶來溫暖的氛圍。