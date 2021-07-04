花過百萬整容18次！英國KOL變Jimin@BTS出晒事

唔少女明星都係整容樣辦，好似出名似公仔嘅Angelababy咁，估唔到韓國天團防彈少年團（BTS）都成為仿傚對象！紅遍宇宙、由亞洲衝出歐洲嘅BTS，唔只迷倒億億萬萬少女，連唔少男性都成為佢哋忠實追隨者，直情係男女通殺！英國就有個KOL為咗變成成員Jimin嘅靚樣，加加埋埋8年間已接受咗18次整容手術，先後郁動眼、鼻、嘴唇、牙等，花咗超過百萬港元，令人嘩然！

呢位31歲名叫Oli London嘅KOL，唔只改名做Jimin，佢最近上載新片，透露完成咗最新一次手術，更宣布已成為韓國人，仲高呼韓國係佢嘅文化同祖國，為咗偶像咩都做得出，竟然改名換籍！一面腫脹嘅佢用韓文介紹自己係Jimin，之後用英文話過去8年一直被困喺錯嘅身體裏，透露剛完成眼部整形手術，依家終於可以成為韓國人，對於自己依家嘅模樣感到非常高興！不過唔少網民都唔Buy，批評佢借BTS名氣上位，又一啲都唔似Jimin：「他整容後一點都不像Jimin好嗎！哪裏像了？」、「這樣不叫做自己！」但亦有人覺得佢鍾意點咪點囉，只要冇影響同傷害到人就得啦！

其實Oli London嘅行為一直相當瘋狂，包括曾訂製Jimin 1：1人形紙牌，仲帶同人形紙牌到美國拉斯維加斯舉行婚禮，同「Jimin」結為「夫妻」！

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