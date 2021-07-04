伊莉莎伯海莉兒子不獲亡父分身家。

現年55歲英國女星伊莉莎伯海莉（Elizabeth Hurley）的美國富商前男友史提芬冰（Steve Bing）去年6月自殺身亡。他們育有一名私生子Damian。最近有傳媒爆料指19歲的Damian不獲亡父分身家！

據知史提芬的父親Peter Bing曾為未來子孫成立7.2億英鎊信託基金，但他之前曾向法院指海莉與史提芬當年沒有結過婚，所以Damian無權繼承遺產，法官本裁定Damian與其他Peter的子孫一樣分得遺產中的1.8億英鎊，但Peter最近上訴成功，Damian不能分得一分一毫。

海莉與史提芬冰於2001年拍拖18個月，期間她為男友誕下兒子Damian。不過他堅拒認子，並在女友懷孕時，就立遺囑確保Damian與他的另一名與前網球手Lisa Boner所生的女兒23歲的Kira Kerkorian都不能繼承他的6億美元財產。

對此海莉感到失望並向傳媒發聲明，她說：「當史提芬結束自己的生命時，他至少認為自己的孩子將會得到照顧。史提芬想要的事被殘忍地推翻了，我知道他一定會感到難過。史提芬在他在世的最後一年很努力讓他的孩子被認同，他不斷告訴我這對他有多重要，並對於判決讓Damian與他姊姊獲得同等待遇感到開心不已。」至於史提芬另一前度Lisa Bonder亦有發聲明回應：「作為一個母親，我試想想為何會發生這一回事。為何要令兩位無辜的小朋友成為受害者？」