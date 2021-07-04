廣昌隆　香港人的百年經典老字號

成立於1887年的廣昌隆，於1927年遷至香港，1978年取得香港的商業登記，其後又在廣州設立分支，已具百年歷史。(客戶提供)

【特約報道】廣昌隆成立於1887年，至今已有百多年歷史。這個老字號於1927年遷至香港，1978年取得香港的商業登記，其後又在廣州設立分支。

廣昌隆在清末發迹，初期經營貿易、糧油雜貨、胭脂水粉、農副產品。特別一提，廣昌隆所賣的雨傘也有口皆碑。

除了售賣貨品，廣昌隆還充當着郵局的角色。廣昌隆在粵港兩地有固定船期運載貨物，因此，可以收集信件，代為傳遞。戰爭時期，廣昌隆運送糧食、衣物等緊缺物資至祖國大陸；改革開放以來，廣昌隆借助香港獨特的地緣優勢，作為內地通往世界的前沿窗口，積極搭建內地品牌走出國門的通道，同時向內地輸入國際優質產品。

回顧廣昌隆創立時，專營貿易華商行代理花旗洋貨，其後融入多元化的經營模式；千禧年開始專營品牌代理，引入健康優質的日常用品，經營各式各樣的外國品牌代理，迎合現代家庭的需要，將價廉物美的個人日常護理和生活產品帶給家家戶戶。

目前，廣昌隆在香港、內地、澳門、台灣及東南亞等地區持續擴展，經營範圍包括保健藥品食品、健康食品飲品、保健食品、個人護理產品、家居清潔用品及美容用品等。在老字號的商標品牌旗幟下，廣昌隆實現企業進化、轉型，並且不斷擴大市場。 廣昌隆的特點是：具有品質保證、產品多樣化，兼有優質的參茸海味。他們致力引入多國品牌如日本的小曼家族、美國BTC等，這些產品在各地都十分受歡迎，不但品質優良，而且價格合理，可以安心讓客人選購及使用。企業對產品的質量、包裝、品牌信譽等制度均有嚴格標準，確保產品符合GMP及ISO等國際標準，原產品亦全經過SGS及ITS測試，以確保安全，並獲得認可的檢測證明。 產品多樣化提供多種不同的護膚及清潔用品、農副產品，包括洗髮水、沐浴露、生髪水、面膜、減肥消脂產品、大米等。

興此同時，廣昌隆也是老字號的參茸海味店，產品包括人參、燕窩、鮑魚、冬蟲夏草、花旗參、花膠等保健產品。

廣昌隆以優質的產品，打造香港人精神，以最好的商品理念，繼續拓展多元化的營銷策略，讓普羅大眾享用優質的服務。 隨着科技進步，尤其是新冠疫情帶來經營模式的轉變，更多趨向網上營銷，混合線上線下，多管齊下，而廣昌隆也適應新環境，致力拓展線上服務，結合線下的實體店，不斷開拓新的客群。內地網上營銷發展蓬勃，且有廣大市場，將是其致力發展的重點。憑着專業的知識、嚴謹的管理及進取的精神，廣昌隆百多年來贏得廣大顧客的支持，備受各界讚賞，締造歷久不衰的經典。