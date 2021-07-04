要靚唔要熱！涼感妝物為肌膚降溫

熱到焫焫焫焫着，想肌膚消暑解渴，就要選用冰涼感十足的保養品和妝物。（互聯網）

早前日日落大雨，來到周末終於迎來晴天！天氣好轉固然好，但當溫度節節上升，火辣太陽焫着Body，逼人的熱感就會令人爆汗。若有化妝的話，感覺就更討厭，不但臉上出油量增加，更會快速溶妝。不想高溫下整張臉猶如大災難，就要讓肌膚保持涼爽。以下搜羅的涼感好物，能為灼熱的肌膚真正降溫，實屬夏日必備的消暑保養佳品。

妝前第1步：從潔面做起

有研究指出，肌膚溫度每上升1度，油脂分泌便會跟着上升10%，夏天悶熱日曬的狀況下，肌膚非常需要補水補濕，但補濕前必先做好潔淨，讓毛孔內的油脂污垢排走，就自然能夠加速補濕成分滲透，讓皮膚飲飽水。潔面產品方面，宜選具涼感配方，溫和不刺激的，就能減少皮膚灼熱度又得到調理。

妝前第2步：涼感紓緩補濕

潔面後，宜即時拍上具清涼肌膚作用的化妝水，為肌膚瞬間帶走熱氣。細緻的水霧還能為肌膚補充水分，為肌膚提供基礎的營養。成分方面，含橄欖樹精華薄荷萃取成分的最能發揮降溫紓緩功效，好適合高溫的夏天使用。

妝前第3步：面霜Cool Down

肌膚在夏日會產生乾燥、泛紅、光老化等種種困擾，因此潔面爽膚後，應進步加強防護。坊間不少精華液及面霜均採用涼感冰技術研製，無論是雪葩或啫喱狀質感，都質地清爽輕盈，帶有涼感；尤其是添加了薄荷及高效控油補濕配方的產品，更能效修護日曬不適肌膚，迅即為肌膚注水降溫。

上妝第1步：冰涼底妝

完成降溫護膚準備後，可選擇涼怠底妝產品減少油分分泌，加強降溫及持妝效果。質地方面，輕身泡沫配方或啫喱狀底霜或隔離霜，絕對是首選，用後會比一般底妝產品感覺更輕盈無重和舒適。若再添加鼠尾草精華、薄荷精華等補濕成分和冰鎮科技配方，便可更快降溫，為上妝的第1步打好基礎。

上妝第2步：涼感定妝

不想烈日當空下，肌膚被焫着而溶妝，就要在上完粉底之後定妝，除了有控油效果之外，還可以減低皮膚和口罩直接摩擦的機會，減少皮膚敏感情況出現。產品方面，一般蜜粉或粉餅未必滿足到大家的皮膚降溫需求；反而針對高溫、肌膚油脂過度分泌而設的定妝噴霧，更可發揮特別瞬間降溫作用，同時有助防範油光、補濕和修飾瑕疵，令底妝在艷陽下依然涼爽貼服。

特別護理篇：呵護面、唇和頭皮

要知道日常最易被忽略的唇部肌膚和頭皮，在烈日當空下也好易被焫着而感到不適。建議隨身攜帶含冰涼成分如椰子油、薄荷葉、綠茶、費拉蘆薈、扁柏、迷迭香等草本成分的護唇蜜或頭皮降溫噴霧，隨時為這兩大部位降溫。

另外，也勿忘日常的持續修護，特別是經過戶外一整天日曬後，更應敷用含有薄荷、蘆薈、茶樹精油的面膜。如想取得更好的降溫效果，可在使用前先把面膜放入雪櫃冰鎮（跟早上的毛巾原理是一樣的）再敷上臉。這樣一來不但面膜裏的豐盈滋潤成分，能迅速為肌膚提供營養，更可即時紓緩緊張和發熱的肌膚，讓肌膚恢復原本的狀態，方便後續保養得進行。