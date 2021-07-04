【老港正傳】 尚格雲頓香港炒樓狂賺兩億

荷里活動作巨星尚格雲頓（Jean-Claude Van Damme）是半個香港人，早年已在香港置業的他視香港為第2個家。除了經常來港居住及拍戲之外，他亦愛與香港電影導演合作。對香港有份情懷！

來自比利時的他2004年偕妻兒秘密來港「上車」，在港花8,000萬元於九龍站購買3,373方呎豪宅作為來港時的別墅。不過他於2019年以3.19億元放售該大宅及4個車位，成九龍站二手市場最貴放售項目。除了尚之外，原來他的叔父Alex Van Damme亦在港港發展多年，是知名炒家，持有多項物業。

2019年，尚由香港飛返歐洲時滯留香港機場，期間他搭機鐵時無聊玩直播。他自拍時似欲言又止：「我去緊機場，從九龍站去機場，就快上機。我意思係...一次又一次。我真的冇話可說。周圍都是乘客所以沒有人大聲說話。」似是想回應香港的連串風波。

除了當香港為第2頭住家之外，尚格雲頓亦好喜歡於香港取景拍戲。1988年，他主演的成名作《拳霸天下》（Bloodsport）就在香港取景。影片在香港各地包括九龍城寨取景。同片還有不少香港演員包括喬宏、陳欣健、楊斯及梁舜燕等。

之後他的《搏擊之王》（Kickboxer）、《疊影威龍》（Double Impact）和徐克執導的《K.O.雷霆一擊》（Knock-Off）等片亦先後來港取景。

就連2014年他拍攝電影《驚天爆》（Pound of Flesh）時亦在中國搭建舊香港景拍攝。對香港絕對有情意結！

除了愛在港開工拍戲之外，尚亦愛與香港導演合作，先後與香港3大導演吳宇森、林嶺東及徐克合作過，其中他與東san合作得最多共3次，分別是在荷里活電影《硬闖100%危險》（Maximum Risk）、《複製殺人魔》（Replicant）及《黑獄威龍》（In Hell）。東san平時稱呼他為「Van Damme仔」，足見兩人的交情！到東san 2018年離世時，尚都有於網上留言悼念：「林嶺東離世的消息令我相當難過。」

視史提芬史葛為死敵

尚格雲頓與差不多同期出道的另一動作巨星史提芬史葛（Steven Seagal）時常被人比較，而他們亦一直視對方為假想敵！根據史泰龍（Sylvester Stallone）爆料，他們曾在他的家中差點「比武」!1997年，他邀請雙方到其邁阿密的家中開派對。尚在場表示不滿史提芬曾揚言可以打贏他，因此而要求史提芬在史泰龍的屋外即場「比武」。史泰龍指史提芬逃避，之後他們再在夜店相遇，尚再度向史提芬挑機，最後史提芬同樣逃之夭夭！