【打包行李】移居英國　7件必帶東西

移民英國，要打包行李了，但要帶甚麼、不帶甚麼，突然變得困惑。用海運搬家英國，雖然方便，但其實很多東西都是大件又沒用，而真正有用的，卻常疏忽沒帶，為免後悔莫及，大家不防參考以下Check list，執齊移居英國的「7樣必帶」東西：

（1）電飯煲

又重又大件的電飯煲，竟然是必帶？在英國是有電飯煲賣，但款式肯定比香港少，而且也比香港貴，若然你吃慣中餐，一個功能齊備的電飯煲，絕對會成為你救星。在抵埗首天，有電飯煲不但可煮飯，煮麵煲粥也很Easy。

（2）眼鏡 / 隱形眼鏡

英國驗眼配眼鏡，服務也很仔細，但不像香港可隨時Walk-in，英國驗眼一般都要預約及等上數天，也要另收費。英國眼鏡款式不及香港多，價錢（尤其隱形眼鏡）亦比香港貴，故不妨先在香港配定。若想便宜點，英國驗完眼你可拿到度數，自己上網訂購，可慳一半錢，但沒人度眼距，風險要自己衡量。

（3）成藥

英國看醫生，不及香港方便，一般小病痛很多時都只能靠吃成藥；但很多香港人慣用的藥，在英國也未必買到，例如藥油、藥貼、止痾藥等，買到都貴香港幾倍，故建議你可帶些傍身。特別提醒你藥物是不能海運英國的，帶藥物必須隨身。

（4）電子產品

英國電子產品例如電話、電腦等，進口商都要交增值稅（VAT），故售價都會比香港貴約20%，加上英國人一般都不熱衷追貼最新型號，故香港電子產品相對上不但更便宜，款式也較多較新，就是周邊產品如充電線、收音咪、外置硬碟盤等，香港選擇也多很多。

（5）女性用品

香港女生愛用的日韓護膚品，英國未必買到，故不妨多帶，尤其是護膚面膜，英國出品的都很貴，面膜一定要準備多點。女性Ｍ巾在英國有很多選擇，亦有不同Size，惟很多香港女生都說英國M巾不好用，這點可能因人而異，若擔心也不妨多帶點M巾去英國備用。

（6）家居拖鞋

英國不是沒家居拖鞋，只是款式較少，價錢也貴，普通一對毛毛拖鞋可以售10幾英鎊，是香港的10倍價錢。而且香港人初到英國，很多時也是先住當地B&B，地板多久沒洗實在沒人知，沒拖鞋穿總覺不舒服吧。

（7）小型家居用品

初到英國，若先租屋住，屋主大都不許租客鑽牆孔，如想方便點，不妨自備幾件有無痕吸盤的掛具，因伙家居用品在英國選擇不多，有時想找個漂亮點的圓形廁紙桶，也是難過登天，故有要求的最好自備。

5樣「不必帶」東西

有必帶的，自然也有「不必帶」的，那些自以為有用但其實帶了也「嘥氣」的東西有以下幾樣：

（1）過多夏衣

英國天氣全年濕冷，夏天衣服實在沒必要帶太多，要帶的倒是一件能防水擋風的有帽外套，在突然橫風橫雨的時候，隨時可救你一命。

（2）名牌手袋

英國潮濕天氣，絕對不利保養真皮手袋，故建議只帶兩三個，夠應付場面就好。環保購物袋倒要多帶兩個，因為英國購物是沒膠袋提供的。

（3）大量現金黃金

帶超過限額的現金與黃金入境英國，是會被沒收的，而且英國治安不及香港，入屋爆竊時有發生，若有大量財物放在家中也不太安全，而且亞洲人亦容易成為小偷目標。雖然英國也有保險箱服務，但不一定能就近你家。

（4）食物

食物並非都不能帶，但肉類包括豬、牛、羊、雞、香腸、臘肉、真空肉、乾製品、罐頭或含肉成分的零食，都是一律禁止入境英國。不過海產類乾製品，包括乾貝、鮑魚干、燕窩、魚翅等就可限帶20公斤。

（5）調味料

很多煮婦煮夫都擔心在英國買不到中式調味料，但其實在倫敦的中式超市，雞湯、叉燒醬、豆鼓、麥芽糖等都可以買到，如在倫敦以外地方超市，一般也可找到鼓油、蠔油及雞粉，不用太過擔心。