爆ERROR試過不和嘈交！肥仔：都係錢作怪

人氣組合ERROR隊長肥仔、黃劍文及ViuTV一哥強尼一同與KB及丹儀開Live Jam歌，3人因合作節目而認識，他們都覺得人生乜都應該試一試，才參加《全民造星》，肥仔就笑稱自己好膚淺，為100萬獎金而來，覺得世界一定有人鍾意得得意意的肥仔，未必一定個個Like姜濤這款。三人在節目中唱完《Lady Killa》後，肥仔表示：「細細個阿媽帶去的士高，所以郭富城快歌我成日聽。」更即場清唱扮郭富城唱歌，不過現在大個仔，反而開始欣賞張學友的慢歌。

談到ERROR 4個兄弟，肥仔說：「大家可能覺得我係一個正經啲嘅人，我係隊長冇咁好笑。」丹儀及KB問他們四個有冇試過不和？肥仔答：「有呀！點會冇嘈過㗎？都係錢作怪...哈哈哈，其實應該係數字作怪，保錡、193好緊張數字，咩都數字行先，見到收看率低就會覺得浪費時間，努力做完冇人睇，其實都係顯示我哋好認真一面。」

當晚強尼唱出高水準令網民驚訝，問他可想過殺入樂壇同MIRROR鬥？強尼笑謂：「相信係因為我嘅身份唔係一個歌手，佢哋對我嘅要求唔會定得特別高，我唔敢講自己唱得好好，但係得到大家嘅讚美同埋喜歡，我係非常開心嘅。」及後強尼語重心長表示以前覺得可以講波，做吓主持已經大滿足，依家心態又不同了，比以前責任感再多了一些，因為節目多人睇了，他覺得有責任去承擔做好每一次演出，保住香港電視文化這一塊，做好香港的廣東話節目，而不是不停看外國節目，感覺本土力量已經消失。