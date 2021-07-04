Porsche Cayenne Turbo GT　最高性能Cayenne

Porsche發表有史以來加速和極速表現最快的量產Cayenne，所指的就是Cayenne Turbo GT。（互聯網）

早前曾報道Porsche有款全新Cayenne高性能車型，以7分38.925秒的亮麗成績打破德國紐布寧北環賽道(SUV、越野車、VAN及Pick-up級別)的最快單圈紀錄。日前廠方終於發表全新Cayenne高性能車型，它就是Cayenne Turbo GT。

基於Cayenne Turbo Coupé打造，配備專門打造的強化懸架系統、22吋鋁合金輪圈和Pirelli P Zero Corsa高性能輪胎的Cayenne Turbo GT，雖同以4.0L V8雙渦輪增壓引擎作動力核心，但引擎內部不少零部件都經過改良，動力輸出表現更強，最大馬力及扭力分別達到631hp及848Nm，較Cayenne Turbo Coupé多出90hp和80Nm。0-100km/h僅3.3秒，極速300km/h，成為Porsche有史以來加速和極速表現最快的量產Cayenne。