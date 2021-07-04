《盛．舞者》開場搞足5日　Gordon方紹聰Chur到盡

無綫綜藝真人Show《盛．舞者》將於明晚首播，節目云集不同界別的舞者，以不同舞種包括Breaking（霹靂舞）、Jazz（爵士舞）、Popping（機械舞）、Chinese Dance（中國舞）、Contemporary Jazz（當代爵士舞）、Latin（拉丁舞）、Jazz Funk等，到文化中心、文化館、再跳上躉船等地方拍攝，為帶來前所未有的視覺震撼，無綫是次製作不惜工本，11集的節目動用近百攝製隊工作人員，籌備三個多月才完成，單是首集開場介紹參賽者出場，以長達9分鐘的一鏡拍攝狂舞片已相當吸睛。

一眾參賽者分別以個人及組合姿態在鏡頭面前穿梭熱舞，施展渾身解數展現一字馬、凌空飛躍、倒立、後空翻、霹靂旋轉等多個高難度動作，透過鏡頭帶觀眾遊走文化中心以及尖沙咀海傍。而為了該一鏡拍攝，攝製隊事前一連五天舉行會議商討，之後又走到場地視察，做足準備。

有份參與拍攝的男團天堂鳥成員Gordon（葉泓聲），亦大讚攝製隊專業：「一班參賽者為求完美都日排夜排，大家好集中精神，唔怕攰咁由凌晨開始排同拍，因為攝製組想捕捉日出一刻，我哋就只得好短時間去完成任務，所以之前我哋排過好多次，排舞室正式練咗2-3日。」日前完成赤腳步行創舉的方紹聰（奶仔）亦是參賽者，他透露拍攝當日困難重重：「Call Time係凌晨12點，跟住就03至06不停Full Set綵排咗20次，最難係攝製隊要記好多走位，啲機又要擺喺唔同嘅設備上面。」又指文化中心等「冇人時刻」好難，所以團隊要抓緊早上的黃金時間不停搵位拍攝：「去到最後我哋都跳到冇乜力，但見到幕後依然咁專注，我哋就有番力量。」