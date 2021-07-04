泳兒唔敢同張學友比！姚焯菲多謝網民讚爸爸靚仔

「星夢導師」泳兒及JW（王灝兒）帶領15位學員下午現身電視城，為無綫東奧主題曲《奪金》拍攝MV。歌曲由側田作曲、「創意官」王祖藍填詞，相當熱血，「國民初戀」姚焯菲（Chantel）及炎明熹（Gigi）齊露小蠻腰展活力，相當吸睛。

對於有線電視邀來歌神張學友負責東奧主題曲，身為後輩的泳兒表示「唔敢挑戰」：「只係同一件事，由唔同年代嘅歌手參與，百花齊放。（唔驚畀人攞嚟比較？）起碼我自己唔會，如果人哋攞嚟比較，我都係被動啫，況且曲風唔一樣，睇吓你想聽咩歌囉。」身為「星夢」紅隊導師的她，首次與藍隊成員，特別是Gigi作近距離接觸，即笑指機會難得，絕對感染到15位成員的青春，又擔心比賽完結後未能經常相見感不捨。

Chantel對於爸爸遭「起底」，表示：「我都希望大家Focus番喺我唱歌方面。（網民讚爸爸靚仔喎。）多謝大家，佢都冇乜介意。（總決賽佢繼續會現身捧你場？）會呀，我參賽以嚟佢都陪我一齊。（爸爸唱歌好叻？）佢平時會約朋友一齊唱K。（你係咪遺傳爸爸？）應該都係，我好少同佢一齊唱歌，希望遲啲有機會啦。」

而昨晚播出的一集，Gigi表現明顯因聲帶受損失準，她承認對當晚表現失望：「我唔知應該點面對自己，同埋教過我嘅人。（好番未？）多謝關心、好番好多喇。（依家點養聲？）講少啲嘢、多飲蜂蜜水，同埋睇中醫，好彩醫生話我冇太問題，只係之前開聲太多而令到聲帶有少少勞損啫。」