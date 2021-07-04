新片再獲3大影展垂青　林家棟爆導演拍法攞命

由鄭保瑞執導，林家棟、劉雅瑟、李安兒子李淳、池內博之主演的電影《智齒》，繼早前入圍兩個國際影展後，於過去1星期亦獲3大影展垂青，先後獲得意大利烏甸尼影展Purple Mulberry Award、入圍第54屆西班牙錫切斯國際奇幻電影節 （Sitges International Fantastic Film Festival of Catalonia）及第20屆紐約亞洲電影節，令台前幕後興奮不已。

對於7天內連中三元，鄭保瑞表示：「知道意大利烏甸尼影展Purple Mulberry Award獎項，係由意大利知名網站用戶票選出嚟，證明套戲獲得觀眾嘅喜愛同肯定，對成個電影同製作團隊好大鼓舞，記得拍攝時環境又濕又髒，大家每日都好壓抑，依家覺得大家辛苦都值得。」

男主角的林家棟則說：「其實拍到第3日，已經覺得導演都係攞命拍法，拍出嚟效果亦超出預期，好羨慕歐洲觀眾先睹為快，希望快啲返香港同觀眾見面。」而劉雅瑟於片中被性侵、滿布老鼠曱甴垃圾的後巷被暴打，認真唔容易，但當得知作品於海外各影展有好成績即非常高：「辛苦得嚟亦覺得好爽同值得，導演雖然係有啲變態，但合作後睇到自己推到另一個層次好滿足。」