頓知氣咲愛　奇迹美少女

喺我哋身邊要搵個樣靚身材正嘅玉女，有時真係可遇不可求，但喺日本藝能界同寫真界，呢類女仔多到數唔晒，好似今日為大家介紹嘅美少女頓知氣咲愛，就因為有樣有身材而獲得「人類之奇迹」呢個稱號！

樣靚身材正

日本藝能界出咗一位人氣演員被稱為「千年一遇之美少女」，冇錯！佢就係近年演出好多電影作品嘅橋本環奈！不過，個人認為環奈係時候退位讓賢，咁邊個女仔先有資格接棒？今年21歲嘅頓知氣咲愛，絕對有呢個條件。首先，阿妹有一對又大又明亮嘅眼睛，加埋面尖尖、鼻高高，個樣真係生得好可愛，仲散發出一種脫俗出塵嘅靈氣。另外，佢唔止樣子嬌俏，身材亦凹凸有致，嗰對脹卜卜嘅E奶非常吸睛。如此出眾嘅外形，唔怪得之被捧為「人類之奇迹」啦！

姊妹檔出擊

雖然阿妹喺寫真界爭取到唔少人氣，但係歌唱界先係佢嘅主要表演舞台。早喺2018年，佢已經同家姐戰慄佳奈乃結成二人組合femme fatale，以姊妹檔名義四圍登台獻唱。之後，咲愛有愈嚟愈多演出機會，包括踏入電視圈，仲投身大型美少女組合「青春高校3年C組」，直至今年3月先宣布退出組合，理由係想有多啲時間同姐姐一齊登台搵真銀。事實上，佢同家姐真係合作無間，家陣仲經營埋視頻，教網友煮嘢食同扮靚，真係好叻女呢！