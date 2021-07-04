怒斥外傭底褲抹地布一齊洗！蔡一鳳企硬為僱主發聲

名媛蔡一鳳一屋7名家傭集體辭職，她形容事件非常恐怖，對她的家庭和工作造成重大影響。近日她再遭大整蠱，連日來她的社交網有幾千個粗言穢語留言，受盡網絡欺凌的她，企硬不退縮，揚言要為香港僱主發聲：「至少有人企出嚟，我知好多人攻擊我。」

蔡一鳳與老公盛品儒和一對2歲8個月的龍鳳胎，家住赤柱7,000呎豪宅，自家傭集體辭職後，他們帶着孩子搬出，先在奶奶家暫住了一周，之後再搬入筲箕灣另一居所，而赤柱豪宅一直丟空。在冇人打掃下，客廳3盆凋謝的蘭花也冇人清理，傢俬和地板布滿灰塵，凌亂不堪，慶幸找到3位本地保母幫忙。

採訪當天，蔡一鳯帶龍鳳胎到會所玩耍，有仔女錫錫重展歡顏，但她透露近日社交網被洗版式留言辱罵，狂鬧她：「全世界恥笑你」、「你是最佳演員」、「你好富有，但現在你做甚麼？洗廁所吧！」她對攻擊一笑置之，但覺得好多家庭主婦跟她遭遇相同，慘過她100倍，認為這是嚴重社會問題，亦收到不少人私訊支持她，更建議她組織僱主大聯盟，感到窩心。

蔡一鳯透露現在透過4間中介公司聘請外傭，會考慮聘請泰國和尼泊爾傭工，不會聘請斷約及完約「姐姐」。重提當日其中4名「姐姐」報警，她指有菲律賓領事館人員和中介，在她家出入，她正跟律師商量是否涉及擅闖民居：「嗰日我要送女返學，我幾乎求佢哋畀我送個女返學。一個『姐姐』話掛住屋企小朋友要辭職，我相信佢，買機票畀佢盡快返去菲律賓，但最尾佢都冇上到飛機，係咪呃我呢？」她說時不禁眼紅紅。

嬲姐姐底褲抹地布一齊洗

至於，有另一「姐姐」投訴蔡一鳯有時「Very Angry」（嬲怒），她解釋因發現「姐姐」將她的內衣褲與抹枱布及抹地布一同放入洗衣機清洗：「嗰次我真係嬲，好得人驚，疫情下佢咁樣對我。」至於與中介公司的官司，她要求該公司老闆當面對質。