明星運動會｜老婆撐場特別猛　鄭俊弘奪60公斤拳賽冠軍

無綫動員舉行的《明星運動會》有拳擊、羽毛球、乒乓球、游水及射擊等賽事，今晚（4日）先播出部分賽事精華片段，當中最吸睛的，當然是拳擊項目，於男子70公斤決賽中，吳業坤與容天佑對決，一開始後者已猛烈向吳業坤面部強攻，令他硬食多拳，被打到面容扭曲，雖然他有反擊，惟容天佑選採取「貼身追擊」戰術，經過3個回合後，最終由容天佑勝出。吳業坤賽後表示感覺如宿醉，更指賽前全程投入訓練，並找來專業教練重點培訓，但當上台正式比賽時，卻完全是另一個世界，而容天佑亦勝不驕，大讚對方認真對待比賽，故非常值得尊重。

至於在60公斤決賽中，由鄭俊弘（Fred）對戰海俊傑，並同獲另一半到場打氣。對戰時，Fred和海俊傑毫不相讓，非常進擊的「互抽」，最終Fred勝出。見到老公苦練多時終獲勝，太太何雁詩不禁和對方相擁，而Fred感激她一直以來的支持，照顧其起居飲食，並發表愛的宣言：「我每日不停練習打唔算辛苦，最辛苦都係你。」氹得何雁詩冧到爆。

另外，羅孝勇與潘梓鋒在男子78公斤決賽中，雖然潘梓鋒負傷上陣，但表現相當投入，多次向對手面部出拳，一輪急攻後，更體力不支，一度趴地，結果被羅孝勇以技術性擊倒，勇奪冠軍！